Perugia, nasconde la droga negli ovetti Kinder e spaccia su Signal: arrestato 30enne

Nascondeva la cocaina negli ovetti Kinder e poi la spacciava con messaggi su Signa che si autocancellavano dopo 30 secondi. Un albanese di 30 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Fontignano dai carabinieri di Città della Pieve. Giovedì pomeriggio. Ieri la direttissima e la condanna a otto mesi di carcere, pena sospesa con l’avvio delle procedure di espulsione dato che il permesso di soggiorno è risultato scaduto.

Le manette sono scattate perché il 30enne “deteneva illegalmente un quantitativo di 13,51 grammi di stupefacente di tipo cocaina che, considerato il confezionamento frazionato in 14 involucri termosaldati di cellophane, era da ritenersi destinato alla cessione a terzi”, è scritto nel capo di imputazione.

E ci sono altri elementi che hanno fatto ipotizzare lo spaccio: il principio attivo della droga, la disponibilità di 310 euro in contanti e i messaggi trovati nel cellulare “significativi della sua attività”. Le dosi di droga erano state nascoste all’interno di due uova di cioccolato Kinder, al posto della sorpresa. Erano nascoste in casa: sono state trovato a seguito alla perquisizione. L’albanese è stato seguito da una pattuglia dei carabinieri e poi controllato. Dal tribunale è stato portato in questura per l’avvio delle procedure di espulsione.

