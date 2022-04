Perugia, muore a 17 anni 36 ore dopo il ricovero per influenza. La famiglia vuole la verità

Francesca Marruco 01 aprile 2022 a

Perugia. Scendere a patti con la morte è sempre difficile. Accettare quella di una figlia di 17 anni che fino a poche ore prima non aveva mai avuto un problema di salute può essere impossibile. Ed è per questo motivo che i genitori di Maria Elia vogliono sapere cosa gliel’ha strappata nel fiore degli anni. Quale problema abbia causato la sua morte ad appena 36 ore dal ricovero in ospedale. Nella giornata di giovedì 31 marzo, un pool di medici legali ha eseguito l’autopsia. Escluso il Covid e altre malattie gravi magari mai diagnosticate, l’ipotesi è quella della polmonite causata dal virus influenzale che in ospedale le hanno isolato insieme alla presenza dello stafilococco. Un mix che le ha causato una severa insufficienza respiratoria. Secondo quanto emerge la giovane è arrivata al Pronto soccorso che aveva già seri problemi di saturazione. Presentava sintomi influenzali ma è risultata subito negativa al Covid.

Era venerdì 25 marzo. Maria era con la mamma. Aveva l’influenza già da qualche giorno. Lunedì i primi sintomi normali e poi quello strano eritema sul braccio. Ma la notte tra venerdì e sabato quella di Maria non sembrava più una semplice influenza e allora la mamma ha deciso di portarla in ospedale. La situazione purtroppo è precipitata nel volgere di una manciata di ore. Poco dopo essere arrivata al Pronto Soccorso Maria è stata intubata e trasferita in Terapia Intensiva. In entrambi i reparti le equipe mediche che l’hanno trattata hanno cercato di fare il possibile per salvarla ma, secondo quanto emerso, la giovane non avrebbe mai risposto ad alcuna delle terapie tentate. Ventilazione, farmaci. Nulla. Maria non riusciva più a respirare e nessun intervento medico più o meno invasivo ha potuto invertire il corso che avevano preso le cose in quel letto d’ospedale. Poche ore dopo è morta.

Per lunedì mattina l’ospedale aveva già deciso di effettuare un esame, ma con la denuncia che i genitori hanno deciso di sporgere c’è stato l’intervento della magistratura che ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e l’autopsia. E l’esame medico - legale si è svolto il 31 marzo. Il sostituto procuratore, Paolo Abbritti, titolare del fascicolo per omicidio colposo al momento a carico di ignoti, ha nominato la dottoressa Donatella Fedeli. Il padre di Maria, assistito dagli avvocati, Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, ha invece nominato Andrea Fornari e Carmine Gallo. Dopo lunghissime ore non è emersa una verità definitiva. Ma l’ipotesi principale è quella della polmonite causata dal virus influenzale e dal batterio farmaco resistente che per Maria sono stati fatali. Escluse malformazioni o altre patologie più gravi. A ogni modo servirà l’esito degli esami istologici per corroborare l’ipotesi. L’ospedale in una nota spiega che “nonostante le cure intensive garantite dai sanitari, il successivo decorso clinico è stato così repentino da condurla al decesso in meno di 48 ore. La direzione, anche a nome di tutti i professionisti, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia”. E proprio i genitori, in un post si dicono “solo alla ricerca di chiarezza”. “Senza puntare il dito contro nessuno ma è chiaramente legittimo voler capire cosa ha provocato la morte” di una figlia con tutta la vita davanti.

