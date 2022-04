Cinghiale investito e ucciso a Gubbio. Ennesimo incidente causato da un animale selvatico

01 aprile 2022 a

Ancora un incidente causato da un cinghiale, come spesso è già accaduto negli ultimi mesi sulle strade dell'Umbria. Stavolta è accaduto a Gubbio, in viale della Rimembranza. Un'auto ha investito l'animale che ha avuto la peggio ed è rimasto ucciso. La carcassa è rimasta diverse ore a bordo strada. Come conferma trgmedia.it, che ha riportato la notizia, sono sempre più numerose le segnalazioni di incursioni di animali selvatici nel cuore della città dei Ceri. I cinghiali scendono dal Monte Ingino e dal Monte Foce e cercano cibo negli spazi della città. Trgmedia.it spiega che qualche settimana fa sono state registrate segnalazioni della presenza di animali in Piazza 40 Martiri e nella zona di San Secondo dove "un branco di cinghiali ha interamente arato il parco esterno a una villetta". Il problema non riguarda soltanto Gubbio. Episodi del genere sono accaduti in diverse zone della città e spesso gli animali selvatici, non soltanto i cinghiali, hanno causato incidenti stradali, a volte anche gravi. Occorre il massimo dell'attenzione quando si è alla guida, in particolare nelle strade di campagna e nelle ore notturne, con la visibilità limitata (foto di archivio).

