Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni

01 aprile 2022 a

a

a

Fine settimana ancora all'insegna del maltempo in Italia e nell'Umbria. Infatti "un vortice di bassa pressione, centrato sul Golfo di Genova (990 hPa), insiste sulla Penisola determinando condizioni di spiccato maltempo e un progressivo calo delle temperature" per quanto riguarda il meteo in tutta Italia. Per quanto riguarda l'Umbria - secondo le previsioni della Protezione Civile - sabato 2 aprile "ancora maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse, al mattino anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. Quota neve in calo fino a 500-700m. Venti: da moderati a forti meridionali, in rinforzo ulteriore nelle ore centrali della giornata con possibili raffiche fino a burrasca. Ventilazione in calo dalla serata. Temperature: in decisa diminuzione, anche marcata nei valori massimi".

La coda dell'inverno: freddo, pioggia e neve a bassa quota. Le previsioni

Domenica 3 aprile "nuvolosità irregolare, in aumento nel pomeriggio a cui faranno seguito isolate precipitazioni sui settori appenninici, a carattere nevoso a quote di montagna. Venti: da deboli a localmente moderati dai quadranti nord-orientali. Temperature: senza variazioni di rilievo, con valori al di sotto della media del periodo". Lunedì 4 aprile "tempo incerto con isolate precipitazioni, poi generale miglioramento accompagnato a un progressivo aumento delle temperature".

Coldiretti: "Nel turismo crack da 50 miliardi per l'emergenza Covid"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.