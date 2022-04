Umbria, 5 milioni con un Gratta e Vinci: colpaccio con un Maxi Miliardario da 20 euro

01 aprile 2022 a

Con 20 euro cambia la propria vita vincendo 5 milioni di euro. Una delle vincite più alte di sempre in Umbria è stata registrata nel Tifernate, a Selci Lama. La vincita, avvenuta alcuni giorni fa, è stata realizzata grazie a un Gratta e Vinci della tipologia Miliardario Maxi acquistato alla Tabaccheria Europa, lo riporta La Nazione.

La Dea bendata ha baciato un ignoto giocatore e la vincita è stata comunicate ufficialmente dai bollettini di Lottomatica. Il fortunato ha acquistato un biglietto da 20 e "grattando" ha vinto la clamorosa cifra. Considerato che, in base ai dati di Lottomatica, in questo tipo di lotteria istantanea per i premi superiori ai 10mila euro la probabilità di vincere è di 1 ogni 720mila biglietti e quella per il premio massimo è di 1 ogni 9 milioni e 360mila biglietti si può tranquillamente parlare di un autentico miracolo insomma.

Recentemente l'Umbria è stata diverse volte baciata dalla fortuna. Un Gratta e Vinci a Terni ha reso felice un fortunato con 2 milioni di euro, mentre sono diverse le vincite tramite i giochi del lotto (17.500 euro ad Assisi, 15.000 a Perugia) e la lotteria degli scontrini (100mila a Perugia e 25mila a Terni).

