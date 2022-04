Foligno, un morto e un ferito grave: drammatico incidente stradale

01 aprile 2022 a

Drammatico incidente stradale nella serata di giovedì 31 marzo. Intorno alle 22.35, nei pressi di Pontecentesimo alle porte del comune di Valtopina, nel Folignate. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto sono state coinvolte in un terribile scontro. Uno dei conducenti è morto sul colpo, l'altro è stato trasportato all'ospedale di Foligno e versa in gravi condizioni. Sono stati gli agenti della polizia stradale a effettuare i rilievi e saranno loro a ricostruire le cause del tragico impatto. Gli uomini dei Vigili del fuoco, invece, sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada e rimuovere le carcasse delle auto, praticamente distrutte.

