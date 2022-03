Terni, ruota panoramica alta 34 metri nel bel mezzo di piazza Tacito

Simona Maggi 01 aprile 2022 a

Appena dopo aver festeggiato la fine del restauro della fontana dello Zodiaco, piazza Tacito, a Terni, ospiterà - da questo aprile fino a giugno 2022 - una ruota panoramica di 34 metri di altezza e di 30 di diametro.

Il Comune ha approvato una delibera in deroga al regolamento per permettere il posizionamento dell'attrazione. A fare domanda per l'installazione, da quanto trapela, sarebbe arrivata la “Hsc events best panoramic wheels” che già in passato aveva formulato la stessa richiesta.

La ruota panoramica, sempre da quanto emerso, verrebbe posizionata dalla parte di piazza Tacito dove si trova la banca e il noto bar (lato quindi corso Tacito). Dunque per la società Hsc events best panoramic wheels non resta altro che iniziare i lavori per posizionare la ruota, tanto che risulterebbe già pagata la concessione del suolo pubblico da parte della stessa società.

L'assessore ai grandi eventi, Stefano Fatale, ha confermato la deroga e a anche aggiunto che prima sono stati fatti dei sopralluoghi dell'area in quanto ci sono dei parcheggi interrati. La deroga è stata necessaria perchè quell'area non era tra le zone destinate a spettacoli viaggianti. Va ricordato che, nel 2018, il consigliere di Terni Civica, Michele Rossi, si era battuto affinché venissero tolti i tappeti elastici per i bambini, tanto è vero che il Comune aveva inserito altre aree per poter ospitare gli spettacoli viaggianti, tra cui largo Manni, largo Filippo Micheli. Ora invece, in seguito alla deroga, la piazza è di nuovo pronta ad ospitare un’attrazione, nella fattispecie una ruota panoramica, magari per guardare dall'alto la città o i mosaici della fontana.

La notizia non è certo passata inosservata tra i cittadini e si è scatenato via social un dibattito che accoglie alla fin fine con favore l’idea della ruota panoramica in città, ma boccia la location. In molti propongono, come luogo, la prua all'ex bar Hawai, davanti all'ingresso del Caos, oppure davanti alla chiesa del Carmine alla Passeggiata. C'è addirittura chi ha ipotizzato anche il parcheggio della cascata delle Marmore. Tante idee che, magari, l'amministrazione comunale potrebbe in futuro valutare.

C'è anche chi come il consigliere comunale del M5s, Federico Pasculli, fa delle considerazioni in merito al posizionamento della ruota panoramica: “Considerando dove verrà posizionata la ruota – sottolinea Pasculli - mi auguro che siano state seguite tutte le procedure e le verifiche del caso. Detto questo sicuramente è una cosa da misurare in termini di attrattività, in quanto senza precedenti. Terni ha comunque bisogno di altro per diventare realmente attrattiva, bisogna rimanere concentrati sul concreto in periodi come i nostri”.

