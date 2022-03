Spoleto, si salva dal Covid e dopo un anno torna in ospedale con un regalo

Rosella Solfaroli 01 aprile 2022 a

A un anno esatto dalla sua guarigione, Loreta Calzoni torna al San Matteo degli Infermi di Spoleto per donare un televisore al reparto che l’ha accolta per oltre un mese in tempi di Covid. Ha 75 anni, è di Perugia e gestisce una tabaccheria dietro la stazione ferroviaria della sua città. A inizio 2021 ha contratto il virus, in maniera piuttosto pesante, insieme al marito. Prima ricoverata nella tendostruttura militare allestita a Perugia, poi trasportata a Spoleto, una volta uscita dall’ospedale la sua vita è cambiata radicalmente. E questa donazione ha rappresentato sia un modo per ringraziare chi per tante settimane si è presa cura di lei, sia un aiuto per far trascorrere meglio le giornate a chi in quel reparto passa tanto tempo. Così com’è successo a lei nei giorni della sua degenza.

E in occasione della consegna del televisore che è stato poi collocato nel reparto di Medicina interna diretto da Anna Laura Spinelli, lei ha voluto ricordare quel luogo “che mi ha ridato la vita, come qualcosa di positivo – sono state le sue parole non senza un velo di emozione - Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura di me. Oggi amo la vita a colori. La mia città è Perugia, ma sento Spoleto come città che mi ha adottato. Grazie”. E la sua vita a colori la rappresenta anche con una chioma dai toni sul rosa e un vestiario sgargiante.

Ma è la coordinatrice infermieristica di Medicina, Stefania Montori, che ha accolto la donna nel giorno della consegna del televisore, a raccontare più nel dettaglio quello che è stato il percorso di Loreta Calzoni e come è cambiata la sua vita dal giorno in cui è tornata finalmente a casa. Un racconto dai risvolti singolari. Sì, perché intubata e ricoverata in rianimazione, a scandire i suoi giorni di ricovero all’ospedale di Spoleto è stata quella croce che spicca sulla cima del Monteluco e che lei poteva vedere dalla sua finestra. Già, perché la donna, non cosciente di dove si trovasse una volta trasportata al reparto Covid di Spoleto “sentiva parlare ma lei non poteva farlo per chiedere dato che era intubata – spiega Stefania Montori – ma quella luce che rappresentava il Monteluco, cadenzava un po’ la sua giornata fatta anche di preghiere. Quando ci ha portato il dono, non è voluta salire al reparto, ha detto che non se la sentiva. Ma io l’ho portata a vedere quelle finestre da dove lei scorgeva quella croce. Finestre che ha voluto far vedere anche a suo marito. E’ una donna piena di vita e di forza che ti mette tanta energia. Una donna che combatte e ha combattuto sempre. La sua forza sa nel fatto che Loreta continua a vedere a colori”.

