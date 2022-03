Covid in Umbria, ancora 4 morti. Aumentano i ricoveri, diminuiscono i contagi

31 marzo 2022 a

Nel bollettino Covid dell'Umbria di oggi, venerdì 31 marzo, figurano 1.517 nuovi casi. Il dato è relativo a 10.062 tamponi, 2.441 molecolari e 7.621 antigenici. La percentuale dei positivi è del 15,07%, due punti in meno rispetto al tasso di mercoledì 30 marzo, quando era del 17.01%. Sono state ufficializzate 1.768 guarigioni. Gli attualmente positivi, dunque, diventano 19.204 (255 in meno). Ancora quattro decessi, due a Città di Castello e altrettanti a Terni, che portano il totale a 1.805. Dall'inizio della pandemia i positivi "ufficiali" sono stati 234.073, mentre hanno superato il contagio in 213.064. I ricoverati sono sei in più, 233 nel complesso. Quattro in terapia intensiva, uno in più.

Avanzano oltre 643 mila dosi di vaccino anti Covid in regione. D'Angelo: "Diamole all'Africa"

Di seguito i nuovi casi ufficializzati dal bollettino comune per comune. Acquasparta (4), Allerona (2), Amelia (9), Arrone (1), Assisi (56), Avigliano Umbro (1), Baschi (7), Bastia Umbra (45), Bettona (8), Bevagna (10), Calvi dell’Umbria (1), Campello sul Clitunno (7), Cannara (8), Cascia (5), Castel Giorgio (2), Castel Ritaldi (2), Castel Viscardo (4), Castiglione del Lago (10), Cerreto di Spoleto (2), Citerna (7), Città della Pieve (8), Città di Castello (71), Collazzone (6), Corciano (47), Costacciaro (1), Deruta (12), Fabro (10), Ferentillo (3), Ficulle (8), Foligno (107), Fossato di Vico (4), Fratta Todina (3), Giano dell’Umbria (2), Giove (2), Gualdo Cattaneo (13), Gualdo Tadino (19), Guardea (2), Gubbio (71), Lugnano in Teverina (4), Magione (31), Marsciano (24), Massa Martana (4), Monte Santa Maria Tiberia (2), Montecastrilli (9), Montecchio (2), Montefalco (13), Montegabbione (4), Monteleone d’Orvieto (3), Monteleone di Spoleto (1), Montone (1), Narni (31), Nocera Umbra (10), Orvieto (29), Otricoli (2), Paciano (1), Panicale (15), Parrano (1), Passignano sul Trasimeno (2), Penna in Teverina (1), Perugia (286), Piegaro (5), Pietralunga (1), Porano (2), San Gemini (11), San Giustino (11), Scheggia e Pascelupo (1), Scheggino (1), Sellano (1), Spello (20), Spoleto (73), Stroncone (4), Terni (138), Todi (33), Torgiano (16), Trevi (17), Tuoro sul Trasimeno (6), Umbertide (34), Valfabbrica (7) e Valtopina (1). I fuori regione sono 79.

Il sindaco Latini positivo al Covid: ""Solo un po' di mal di gola, lavorerò da casa"

Le dosi di vaccino somministrate sono 2.021.725, il 96,7% di quelle disponibili. La prima dose è stata iniettata a 741.287 soggetti, pari all’85,91% della popolazione che ne ha diritto. In 746.361 hanno completato il ciclo vaccinale (86.43%), mentre in 555.638 hanno ricevuto la terza dose.

La curva dei contagi Covid inizia a scendere. Il fisico Gammaitoni: "Ottimo segno che si rifletterà sui ricoveri"

