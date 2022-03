Narni, completato il direttivo dell'associazione Corsa all'Anello

31 marzo 2022 a

Il consiglio direttivo dell’associazione Corsa all’Anello di Narni è finalmente al completo. Martedì 29 marzo sono scaduti i termini per le candidature per la segreteria attività equestri. L’unica candidatura arrivata è quella di Leonardo Basilotta, che è stata accettata e ratificata. La squadra, guidata dal presidente Federico Montesi, verrà presentata ufficialmente il 9 aprile, alle 16, all’auditorium San Domenico in occasione dell’Assemblea dei Sessanta. Tra i punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consuntivo 2021. All'assemblea seguirà una messa in cattedrale alle 18 con tutti i membri del Consiglio dei Sessanta. Come deliberato dal consiglio direttivo, al fine di promuovere l'imminente inizio della Corsa all'Anello (21 aprile – 8 maggio), l'assemblea e la messa saranno svolte in costume medievale.

Ecco quindi i nomi del direttivo: Emiliano Luciani è il responsabile comunicazione e pubbliche relazioni, Cinzia Ratini e Mariacristina Angeli sono le responsabili della segreteria coreografica (in ordine responsabile coreografia ambiente, rievocazione e cortei e responsabile spettacoli, mostre ed eventi culturali), Paola Benedetti (vice presidente) e Luka Kenno sono i responsabili della segreteria amministrativa (in ordine responsabile contabilità e finanza e responsabile amministrazione e contratti), Filippo Miliacca e Leonardo Basilotta sono i responsabili delle segreteria tecnica (in ordine responsabile infrastrutture e tutela dei cavalli e responsabile attività equestri) e Sergio Pei è il responsabile logistica, organizzazione e sicurezza. Il nuovo direttivo, insieme ai terzieri stanno lavorando al programma della Corsa all’Anello che inizierà il 21 aprile con il passaggio del banditore e l’apertura dei forni e delle osterie e terminerà domenica 8 maggio con l’avvincente gara equestre al Campo de li Giochi.

Per ora sono stati confermati tutti gli eventi della tradizione. Il 25 e 30 aprile e il primo maggio andranno in scena le giornate medievali, il 2 maggio sarà la volta della tradizionale offerta dei ceri in Cattedrale che farà da suggestivo prologo alla giornata del santo patrono Giovenale. Il 3 maggio si terrà la mattina la messa solenne in cattedrale e la processione per le vie del centro storico, mentre il pomeriggio la Corsa storica in piazza dei Priori. Mercoledì 4 maggio inizieranno le emozionanti benedizioni dei cavalieri dei terzieri. Inizierà Fraporta nella chiesa di San Francesco, seguita giovedì 5 maggio da Santa Maria nella chiesa di Santa Maria Impensole e il 6 maggio da Mezule nella chiesa di Santa Margherita. Sabato 7 maggio si snoderà per le città il suggestivo corteo storico. La Corsa all’Anello terminerà domenica 8 maggio con l’avvincente gara equestre al Campo de li Giochi.

