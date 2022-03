Perugia, a Borgo Bello un servizio di quartiere per aiutare cittadini

Arianna Sorrentino 31 marzo 2022 a

Apre lo sportello consumatori nella sede del Borgo Bello, in Corso Cavour 165, a Perugia. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’associazione Borgo Bello e l’Unione nazionale consumatori Umbria (Unc), con l’obiettivo di assistere i cittadini che hanno bisogno di chiarimenti e consigli nell’esercizio dei propri diritti in quanto consumatori. “Lo sportello vuole avere una doppia funzione – parla Damiano Marinelli, presidente Unc Umbria –. In primo luogo vogliamo garantire un’informazione ampia e completa al cittadino. Acquisire determinate informazioni permette di non cadere nella rete dei truffatori o di alcune problematiche”. Oltre all’assistenza, verranno anche distribuiti gratuitamente libri, dépliant informativi nella sede dello sportello. Continua: “E poi vogliamo rispondere ai problemi specifici dei consumatori grazie alla professionalità dei tecnici nei diversi settori”.

Lo sportello consumatori sarà aperto il lunedì dalle 9 alle 13, e il mercoledì dalle 15 alle 19. Particolare attenzione sarà data alle problematiche del consumo connesse alle utenze, a quelle con gli operatori telefonici, a quelle con banche e assicurazioni. Verranno date informazioni riguardo il diritto delle successioni, di responsabilità da vacanza rovinata, di risarcimento danni. Ma anche riguardo la tutela del consumatore, del risparmiatore o investitore, dei professionisti e alle piccole e medie imprese. Truffe e raggiri e molto altro. Si potranno affrontare tematiche nell’area filosofica-psicologica, dei diritti dei lavoratori, nei rapporti con l’Inps, grazie alla collaborazione con i vari esperti.

“Questo è un ulteriore passo di Borgo Bello verso tutta la cittadinanza – parla Luana Cenciaioli, presidente dell’associazione di quartiere – È un servizio che vuole offrire risposta a quei dubbi e problemi che si pongono giornalmente i cittadini. Tutti siamo consumatori. Questo sportello può darci indicazioni giuste e dritte su come comportarci e a chi rivolgerci”.

