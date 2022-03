Terni, uomo scatena il panico in farmacia: minaccia i presenti con un taglierino e mette a soqquadro il locale

Antonio Mosca 30 marzo 2022 a

C’è voluto l’intervento degli uomini della squadra volante per bloccare un tunisino che mercoledì 30 marzo, intorno alle 19, ha scatenato il panico alla farmacia Bianchi di viale Cesare Battisti, a Terni. L’uomo, visibilmente alterato, è entrato con un taglierino in mano minacciando i presenti. L’immigrato ha messo completamente a soqquadro i locali, rovesciando gli espositori e sfasciando tutto quello che si è trovato a portata di mano. Quattro farmacisti sono fuggiti in strada mentre una si è chiusa a chiave in bagno.

Attimi di terrore anche per i cinque clienti presenti, tra cui una donna incinta, che sono scappati fuori dalla farmacia per evitare il peggio. E proprio in quel momento si trovava a passare in viale Battisti anche l’assessore comunale allo Sport, Elena Proietti. Intanto il giovane immigrato, già noto alle forze dell’ordine, continuava ad urlare mentre brandiva il taglierino verso i presenti. Alcuni passanti hanno dato l’allarme al 113 e in pochi istanti una pattuglia è arrivata sul posto. Gli agenti, approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, l’hanno gettato a terra e l’hanno immobilizzato con le manette ai polsi. Non ci sono stati feriti, ma la paura è stata davvero tanta. Pare da escludere il movente della rapina.

L’uomo, infatti, non ha preso i soldi che erano nelle casse. Ingenti i danni causati alla farmacia dalla furia incontrollata dell’uomo. Quest’ultimo ha continuato a inveire contro gli agenti mentre lo facevano salire in auto per portarlo in Questura dove è stato identificato in attesa dei provvedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti l’hanno interrogato a lungo e nel frattempo hanno raccolto le testimonianze dei farmacisti e dei clienti presenti al momento del raid. Per tutti sono stati momenti di autentico terrore, ma grazie al tempestivo intervento della polizia la situazione in breve tempo è ritornata sotto controllo.

