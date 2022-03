Perugia, alimentari rimuove prodotti russi dagli scaffali

31 marzo 2022 a

Semi di girasole, cioccolatini, bevande alcoliche e non sono le tipologie dei prodotti made in Russia non più presenti negli scaffali del negozio Mix Markt di Perugia. Il punto vendita, con sede in via Settevalli, fa parte di un franchising tedesco specializzato in beni alimentari tipici dell’Est Europa. “In questo periodo la nostra catena non sta commercializzando alimenti prodotti interamente in Russia”, puntualizza Sanjar, uzbeko, responsabile nel negozio perugino che ha aperto i battenti nel settembre scorso e da allora ha creato una sua clientela appartenente in prevalenza alle comunità dell’Est Europa presenti in città.

Dall’inizio del conflitto in Ucraina il negozio, situato nel cuore della zona commerciale, è diventato anche uno dei tanti punti di riferimento per le donazioni e la raccolta di beni. Una colletta solidale che non si è mai interrotta anche se poi le necessità sono cambiate: “Ora prendiamo soprattutto farmaci e beni di prima necessità indicati in base alle esigenze – ha spiegato Sanjar –. Servono tante cose per i neonati, come i pannolini”. Al suo fianco lavorano due commesse di origine ucraina, Olga e Uliana. “In questi giorni il viavai ha una frenesia diversa - raccontano nel negozio - fra televisione e cellulari siamo sempre sintonizzata su canali che trasmettono notizie e tantissime persone ci chiedono come poter essere utili”. Vicino alla cassa c’è, infatti, una grande zona per la raccolta delle donazioni. E Sanjar ci tiene però a puntualizzare: “Siamo un negozio internazionale, non vogliamo entrare nella politica e creare difficoltà alle persone straniere che vivono in Italia di qualsiasi nazionalità siano. La nostra raccolta è a scopo umanitario, per le persone in difficoltà”.

Il responsabile racconta che da quando ha aperto il negozio in via Settevalli la clientela non è mancata: “Si lavoricchia”, dice. E’ in Italia da anni, adesso si è fermato a Perugia, quindi si è trasferito in Umbria per gestire l’impresa. In poche settimane la situazione nel mondo e nuovi sentimenti hanno coinvolto e sconvolto tutti. Ora si aspetta di tornare alla normalità.

