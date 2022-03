Sara Marini, doppio concerto: venerdì 1 a Roma e sabato 2 aprile appuntamento a Panicale

30 marzo 2022 a

Due importanti appuntamenti per Sara Marini, cantante interprete umbro sarda, appassionata ricercatrice e studiosa delle tradizioni italiane e del mondo. Il primo evento andrà in scena venerdì 1 aprile alle 21 all'Auditorium parco della musica di Roma, insieme alla collega Fabia Salvucci.

Le due artiste, affiancate dai musicisti Lorenzo Cannelli, Paolo Ceccarelli, Michele Fondacci e Franz Piombino in una iniziativa diretta da Stefano Saletti e organizzata da Helikonia Concerti, presenteranno il loro nuovo album Djelem do Mar Voci Oltre.

Appuntamento invece in Umbria la sera successiva, sabato 2 aprile, quando alle 21 Sara Marini si esibirà al teatro Cesare Caporali di Panicale, con il progetto da solista Torrendeadomo Ritorno a casa. Evento organizzato da Tournè, Mea concerti di Lucia Fiumi e Gianluca Liberali. Un cartellone che vede diversi artisti di grande spessore come Tosca, Peppe Servillo, Tiromancino, Fratelli Mancuso e molti altri. Sul palco con Sara Marini ci saranno sempre Lorenzo Cannelli e Paolo Ceccarelli, poi Goffredo Degli Esposti e Francesco Savoretti. Il progetto discografico Torrendeadomo Ritorno a casa è stato finalista alle Targhe Tenco 2020 nella categoria Miglior album in dialetto.

