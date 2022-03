Terni, la catena di abbigliamento Calliope via dal centro. Il 10 aprile ultimo giorno di lavoro per il negozio di corso Tacito

30 marzo 2022 a

a

a

Un altro negozio chiude nel centro di Terni. Si tratta di Calliope - catena di abbigliamento del gruppo Teddy - che domenica 10 aprile abbasserà la saracinesca. Ancora pochi giorni di lavoro dunque per l'attività e i suoi sette dipendenti del negozio in corso Tacito, a pochi metri dalla fontana.

Chiusura del Carrefour, accordo azienda-sindacati: 60mila euro per il licenziamento

Calliope aveva aperto nel 2013, ma dopo nove anni la crisi ha fatto un'altra vittima. Dando così un duro colpo al commercio ternano. Futuro nero per i lavoratori, quasi tutti con contratti a termine: la società ha proposto il ricollocamento in altri punti vendita della catena, anche se non ci sarebbero al momento disponibilità nelle vicinanze (allo stesso gruppo aziendale appartiene il marchio Terranova presente sempre a Terni) e nei mesi scorsi qualcuno aveva già optato per il trasferimento fuori regione. Calliope dunque chiude - tra l'altro lasciando un locale commerciale di notevole superficie - sulla falsariga di altre realtà e catene come Pittarosso, Doppelgänger e Piazza Italia che hanno già chiuso nei mesi scorsi.

Da lunedì il Comune apre alle auto la Zona a traffico limitato per aiutare il commercio in crisi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.