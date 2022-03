Spoleto, cinque cantieri sui viadotti della Flaminia

30 marzo 2022 a

Tra aprile e luglio 2022 Anas aprirà cinque cantieri per il risanamento strutturale di altrettanti viadotti in prossimità del valico della Somma, quindi tutti ricadenti nel territorio comunale di Spoleto in direzione Terni. L'operazione di manutenzione straordinaria vale un investimento di 19 milioni di euro complessivi che saranno riversati su poco meno di tre chilometri di statale (dal km 114,8 al 117,7), tutti segnati da viadotti risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta su cui Anas ritiene sia arrivato il momento di intervenire massicciamente. Il tratto di Flaminia che collega Spoleto con Terni resterà aperto al traffico durante i lavori, ma sarà verosimilmente istituito il senso unico alternato regolato da semaforo nei cinque tratti in cui si muoveranno gli operai per eseguire gli interventi.

Inevitabilmente, dunque, ci saranno significativi disagi alla viabilità lungo la principale via di collegamento tra Spoleto, la E45 e l'Autostrada del Sole, che si protrarranno fino all'estate del 2023. Sì, perché secondo quanto riferito da Anas tre dei cinque interventi al via dureranno un anno e due mesi, mentre per i restanti saranno sufficienti otto mesi di lavori, anche se i tempi di esecuzione sono molto legati alle condizioni meteorologiche e, nel caso specifico, i cinque cantieri dovranno tutti attraversare l'autunno e l'inverno prossimi particolarmente rigidi e nevosi sulla Somma.

I lavori che dureranno di meno, ovvero otto mesi, sono quelli programmati sul viadotto del Fosso del Cimitero e del Ponte sul Fosso del Molino , con il primo che attende quasi 2,9 milioni di manutenzioni straordinarie e l'altro poco più di 2,2 milioni. L'intervento più corposo, invece, è previsto per il viadotto del km 117,7, precisamente all'altezza di Valdarena, dove il cantiere pesa circa 6 milioni di euro e avrà una durata di 14 mesi. Stessa tempistica per il risanamento strutturale del viadotto Fontanelle, dove sono attesi 5 milioni di lavori, mentre cubano 3,1 milioni di euro i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto che si trova al km 115,4, praticamente all'altezza del bar Belli, ovvero l'opera che il 29 novembre 2019 è stata improvvisamente chiusa all'esito di un controllo periodico di Anas e poi riaperta il 13 giugno del 2020 al termine di “interventi di ripristino di alcuni elementi” dello stesso viadotto.

