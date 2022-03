Terni, bolletta del gas da 146 mila euro arriva a casa di un 68enne

Simona Maggi 30 marzo 2022 a

a

a

Arriva la bolletta del gas e, quando apre la busta, ha un colpo al cuore: il conto da pagare è di ben 146.201,94 euro. E’ successo a un uomo di 68 anni che vive con la moglie nell’immediata periferia di Terni. Il signore ha dapprima pensato a uno scherzo di pessimo gusto, poi però ha appurato che la bolletta era autentica, arrivava effettivamente da Umbria Energy, gestore con cui un mese fa ha sottoscritto un nuovo contratto per la sua utenza domestica.

Bollette record per le fontanelle pubbliche. Aps prova a placare la rivolta dei sindaci

E pensare che il costo del gas era calcolato soltanto per un mese di consumo. Fino a quel momento l'utente, col precedente gestore, aveva speso di gas una media mensile di 110-120 euro. A quel punto, così, ha pensato di esaminare le singole voci che compongono la bolletta e, insieme al figlio, ha appurato che erano stati conteggiati oltre 100 mila metri cubi di gas, per una spesa quindi equivalente ad oltre 120 mila euro.

Il resto della somma era di altre imposte e di circa 26 mila euro di Iva. Che si sia trattato di un errore, considerata l’impossibilità di consumare in un solo mese tutti quei metri cubi, è parso subito evidente. In ogni caso l’utente si è cautelato contattando un legale di fiducia per seguire la vicenda.

Bollette pazze: Talete chiede 907 euro a un'anziana

L'unica nota positiva sta nel fatto che ancora il 68enne non avesse predisposto l’addebito canalizzato della bolletta in banca o alle poste, perché a quel punto si sarebbe creato qualche problema in più. Resta comunque l'amaro in bocca per l'accaduto perché se è vero che le bollette sono elaborate da un sistema informatico, che quindi è suscettibile di errori, anche clamorosi come questo, è altrettanto vero che dovrebbe in qualche modo esserci un controllo quando le cifre risultano così esorbitanti. Perché vedersi chiedere 146.201,94 euro in ogni caso non è piacevole.

Anziani nel panico per le bollette pazze da oltre 500 euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.