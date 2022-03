Covid, in Umbria la curva dei contagi inizia a scendere. Il fisico Gammaitoni: "Ottimo segno che si rifletterà sui ricoveri"

29 marzo 2022 a

"Come avevamo anticipato giorni addietro, la curva dei nuovi contagi giornalieri in Umbria ha oramai raggiunto il massimo ed è cominciata a diminuire". Sono dichiarazioni rilasciate all'Agenzia Ansa, da Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia che continua ad analizzare l'andamento della pandemia attraverso i modelli matematici, prendendo in considerazione i dati ufficiali che ogni giorno vengono diffusi dalla Regione. Secondo Gammaitoni il calo dei contagi "è un ottimo segno che si rifletterà presto anche sulla curva degli ospedalizzati".

Nelle passate settimane era stata proprio l'Umbria ad anticipare la nuova crescita dei casi Covid. L'andamento si è poi diffuso a livello nazionale, come del resto era già accaduto in passato. Gammaitoni spiega che "gli osservatori più attenti avranno notato che da parecchie settimane non abbiamo più presentato i dati degli attualmente positivi (ancora elevati), poiché in questa fase dell'epidemia il dato più rilevante è chiaramente rappresentato dagli ospedalizzati che va seguito con attenzione mentre il numero degli attualmente positivi ha poca rilevanza grazie agli ottimi effetti della campagna di vaccinazione".

Gammaitoni ribadisce che come di consueto occorrono prudenza e ottimismo, ma se non ci saranno fatti nuovi e inattesi, entro un mese i numeri della pandemia dovrebbero essere notevolmente inferiori. L'Umbria, dunque, starebbe affrontando la coda dell'epidemia che con l'arrivo dell'estate "speriamo potrà essere definita conclusa". Un concetto che vale anche a livello nazionale. Non bisogna però abbassare la guardia e continuare a prendere tutte le precauzioni possibili. Resta da comprendere quali saranno le strategie per il futuro, tra l'altro non solo a livello nazionale. Ci sono Paesi in cui i cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale sono ancora pochi, inoltre resta la solita incognita delle varianti. Difficile, dunque, comprendere quali saranno gli scenari futuri. Indispensabile, infine, continuare a lavorare, a livello globale, sulle armi di difesa dal virus: perfezionare i vaccini e moltiplicare i farmaci.

