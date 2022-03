Terni: Latini positivo al Covid, annuncio via social: "Solo un po' di mal di gola, lavorerò da casa"

29 marzo 2022 a

a

a

L'aveva scampata nel periodo di maggiore incidenza della pandemia, lungo tutto l'arco dell'anno scorso, ma questa volta - malgrado la copertura vaccinale - è stato contagiato anche lui.

Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, è positivo al Covid. L'annuncio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 29 marzo 2022 via social da parte dello stesso primo cittadino.

In Umbria calano i ricoveri, ma tornano ad aumentare i positivi: + 1.499. Ancora tre vittime

"Amiche e amici di Terni - ha scritto Latini - dopo la mia famiglia anche io ho contratto il Covid. Oggi pomeriggio sono risultato positivo all'esito del tampone rapido in farmacia, dopo gli esiti negativi degli ultimi due giorni".

Latini è comunque sostanzialmente asintomatico, e questo sicuramente grazie ai vaccini.

"Per fortuna sto bene - prosegue il sindaco - non ho sintomi particolari, se non un leggero mal di gola. Continuerò a svolgere il mio lavoro da casa per quanto possibile".

In palestra senza green pass. Denunciato un giovane di 27 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.