Assisi, controlli alle attività abusive: polizia allontana tre persone

Sono tre le persone allontanate da Assisi, in Umbria - provincia di Perugia - dopo le attività di controllo della polizia del commissariato locale, che in questi giorni aveva implementato le azioni a contrasto delle attività abusive, specialmente davanti ai luoghi di culto. Le belle giornate e le temperature primaverili hanno infatti portato numerosi turisti nel territorio, e proprio i luoghi di culto della città serafica sono stati presi d'assalto dai tanti fedeli.

Nel dettaglio, a Santa Maria degli Angeli, nei pressi della Porziuncola, è stata fermata una 53 enne, da tempo stabile sul territorio assisano, con numerosi precedenti di polizia e già destinataria di un daspo urbano emesso dal questore di Perugia intenta all’accattonaggio molesto. Per tale motivo gli agenti le hanno notificato un ordine di allontanamento dall’area. Ad Assisi, proprio davanti alla porta della Basilica di Santa Chiara è stato fermato un uomo, di origini rumene anch’egli con numerosi precedenti di polizia, residente a Perugia. L’uomo con fare molesto fermava le persone che si recavano in chiesa. Alla vista della volante l’uomo ha indossato il cappello e si è messo in fila per entrare spacciandosi per un fedele, credendo di riuscire a confondersi tra la folla. Gli agenti lo hanno però individuato, bloccato e invitato in commissariato dove gli hanno notificato un ordine di allontanamento.

Infine, il terzo allontanamento è arrivato a Bastia Umbra, dove nei pressi della stazione ferroviaria gli agenti hanno fermato una donna 43enne, di origine rumena ma residente a Perugia, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Gli agenti hanno potuto verificare che la donna stava fermando i passanti soprattutto di sesso maschile e in età avanzata, nel tentativo di adescarli. Anche per lei è scattato l’ordine di allontanamento dall’area.

