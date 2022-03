Spoleto, volontari ripuliscono giardini e raccolgono tappi di plastica per autofinanziarsi

Rosella Solfaroli 29 marzo 2022 a

Tre sacchi di tappi in plastica riutilizzabile per autofinanziarsi e dieci tra indifferenziato e vetro per rendere più pulito l’ambiente. E’ stato questo il risultato finale dell’ormai tradizionale intervento domenicale dei volontari del gruppo Retake di Spoleto finalizzato a ripulire alcuni degli angoli verdi della città dove alcune persone non si fanno scrupoli a gettare immondizia di ogni tipo. Con una particolarità però in questa circostanza. Sì perché, questa volta, i 15 volontari che domenica scorsa hanno scelto i giardini di largo Moneta di viale Trento e Trieste come “quartier generale” per organizzare le proprie attività, non hanno soltanto provveduto a raccogliere immondizia di vario tipo sia in quell’area che in quella circostante, ma hanno anche raccimolato un consistente numero di tappi in plastica riciclabile. Che una volta consegnati a chi di dovere consentirà di ricevere in cambio un compenso utilizzabile per autofinanziare l’attività di raccolta di quei rifiuti che danneggiano alcuni angoli verdi della città.

“Date le sue preziose caratteristiche legate al riciclo – spiegano i volontari di Retake attraverso la pagina social - la raccolta dei tappi di plastica rappresenta un modo per organizzazioni ed associazioni di raccogliere dei fondi. Ad esempio alcune micro-comunità o associazioni sportive, ma anche scuole e comuni, hanno un punto di raccolta dove il cittadino può depositare i tappi. Questi vengono poi pesati: per ogni chilo di plastica viene rimborsata una cifra in denaro che servirà per l’acquisto di beni legati all’attività dell’associazione”. Tappi di plastica delle bottiglie, quelli con il marchio Pe o Hdpe (Polietilene ad alta densità) che possono essere riciclati in diversi modi.

Composta da polietilene, un materiale facilmente rilavorabile al fine di creare nuovi oggetti - affermano - la plastica utilizzata per la realizzazione dei comuni tappi con cui apriamo o chiudiamo le nostre bottiglie ha catturato nel tempo l’attenzione di diverse aziende, interessate al loro acquisto una volta usate per darne nuova vita e di associazioni al fine di iniziative solidali o di raccolta fondi”. E per l’occasione, il risultato è andato oltre ogni aspettativa. “La raccolta dei tappi e stata un successo, siamo riusciti a raccogliere più di 3 sacchi - concludono i volontari - volevamo ringraziare tutti i partecipanti, che domenica sono stati davvero tanti. Siamo anche stati felici di vedere bambini che si sono dati da fare più di noi adulti. A volte davvero bisogna imparare da loro”.

