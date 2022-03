Perugia, esposto di sei amministratori di condominio di Fontivegge a Comune e Procura

Alessandro Antonini 29 marzo 2022 a

Sei amministratori di condominio di Fontivegge hanno scritto, firmato e spedito un esposto sui problemi legati alla sicurezza negli stabili della zona. Destinatari Comune di Perugia, Procura della Repubblica e forze dell’ordine.

Si va dalla prostituzione in strada all’ubriachezza molesta, passando per lo spaccio a cielo aperto fino ad arrivare ai circoli etnici aperti tutta la notte.

Non è il primo grido di allarme lanciato dagli amministratori della zona.

Furto con scasso alla farmacia di Fontivegge: stop al servizio tamponi anti Covid

Ma la situazione dipinta nel documento sembra non essere migliorata.

Sabato mattina del resto c’è stata la rissa davanti al locale etnico di piazza del Bacio sfociata con il ferimento di una 30enne ecuadoriana, colpita al volto con una bottiglia rotta e sfregiata. L’aggressore è stato individuato, si tratterebbe del fidanzato, ma è chiaro - secondo la prima ricostruzione degli inquirenti - che l’aggressione è stata favorita dallo stato di ebbrezza alcolica dell’autore. Il giorno successivo altri scontri sempre legati all’abuso di alcol. Un parapiglia nato in un circolo ricreativo di via Campo di Marte, protagonisti sempre sudamericani che sono stati allontanati. A seguire c’è stata una scazzottata sotto piazza del Bacio, che ha portato al ferimento di due persone per cui è stato necessario l’invio di un’ambulanza.

Fontivegge, dopo la ragazza sfregiata nuova rissa: due sudamericani feriti



Anche in questo caso la festa al circolo ricreativo era andata avanti tutta la notte, sino al mattino. Con consumo di alcol senza soluzione di continuità.

Per questo i residenti hanno chiesto di anticipare l’ordinanza che vieta in determinati orari la somministrazione di bevande alcoliche e il consumo di alcol in luogo pubblico. L’atto è atteso per metà aprile ma ormai da due settimane è segnalato il fenomeno dei bivacchi di gente ubriaca in giro per il quartiere e delle citate feste notturne a base di birra e superalcolici.

Sfregiata al volto con una bottiglia rotta dopo la festa all'afropub di Fontivegge

