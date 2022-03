Ri.Splendi 2022, il Castello di Solfagnano: dove l'eccellenza si tramuta in bellezza. L'esperienza della Monacelli Academy

28 marzo 2022 a

Scene di raffinatezza, eleganza, felicità e leggerezza. E' a questo che hanno assistito tutti coloro che hanno avuto accesso al suggestivo Castello di Solfagnano, sede della Monacelli Academy nel cuore dell’Umbria, nei giorni 21 e 22 marzo, per vivere "Ri.Splendi di Bellezza 2022", l’esclusivo evento firmato Monacelli Italy, la prima e unica azienda cosmeceutica certificata come Azienda di Sviluppo che nasce con la passione e la missione di guidare e sostenere il titolare di salone nel suo percorso di crescita. Un’evoluzione attuata grazie a prodotti-strumento certificati ed un nuovo e rivoluzionario linguaggio. Titolari di saloni di bellezza provenienti da tutte le parti d’Italia assistono alla presentazione della nuova collezione e di nuovi strumenti tecnici ed etici, utili ed indispensabili alla crescita personale e professionale, in linea con nuove ed originali tendenze.

Moda e Cultura sono le componenti fondamentali ed essenziali della storia di Monacelli Italy. Componenti che, intrecciandosi con il mondo dell’hair style, permettono di partecipare e divenire protagonisti di un racconto sensoriale ed esperienziale unico, senza precedenti. A guidare e a fare da sfondo a queste due giornate è stata la corrente dell’impressionismo, grazie al Ceo e fondatore dell’azienda, il dottor Giorgio Monacelli che, in ogni collezione, sceglie di portare arte e cultura nel mondo della cosmeceutica, ispirandosi alla vita e alle opere di grandi artisti. Un viaggio in cui sapere, tecnica e arte si fondono insieme per offrire un racconto fatto di parole, immagini ed emozioni.

Dipinti, tele, pennelli e un corridoio correlativo e immersivo nel quale è stato riprodotto il classico Atelier ottocentesco, hanno dato il benvenuto ai partecipanti che, proprio come un artista che dipinge la propria tela catturando tra la natura luce e colore, raggiunge la convinzione di poter generare bellezza creando quella stessa luce e quello stesso colore con amore, passione e profonda convinzione che solo attraverso l’eleganza possa essere raggiunta la vera eccellenza.

Impression: il racconto di storie felici. È Impression il nome che porta la nuova collezione firmata Monacelli Italy, ispirata alle rapide e fitte pennellate di luce e colore puro che caratterizzano l'opera degli artisti impressionisti. Vibrazioni luminose del paesaggio, dell’oggetto, della figura umana immersa nell’atmosfera vengono fissate con istantaneità nei loro aspetti mutevoli, cogliendo luci, forme, spazi e volumi en plein air, richiamando il pittore a sentire, a vedere il mondo nella trasparenza delle sue ombre e dei suoi riflessi.

È proprio questo che vuole fare con questa nuova collezione Monacelli Italy: uscire dallo studio, dal proprio spazio, per catturare scene di realtà quotidiana, di vita vissuta, di leggerezza, di festa. Cogliere l’attimo, le sensazioni e le emozioni, i sentimenti. La luce come trascorrere del giorno, che muta le cose, le evolve, gli da un sapore tutto nuovo. Una collezione che nasce dall’importanza e dalla necessità di creare uno Storytelling. Una storia di armonia, di piacere, di bellezza. Una storia che prende vita da una tavolozza di colori freschi, eleganti e raffinati in grado di donare un senso di felicità che ricorda ciò che ci unisce e non ciò che ci divide. Le protagoniste, sulle quali vengono utilizzate le tecniche esclusive ed i prodotti Monacelli, si muovono sullo sfondo, animano la scena e interagiscono tra di loro. Sono i loro volti a raccontare ciò che oggi interessa alle persone: storie vere dinanzi alle quali potersi emozionare, potersi identificare. Modelle il cui dinamismo si sostituisce all’atteggiamento statico e ancora oggi poco espressivo dell’hair style. Una collezione assolutamente innovativa in cui stare e fare Insieme per essere felici diviene la linea guida del nostro racconto, del nostro modo di agire e di pensare.

Entrare a far parte della grande Famiglia Monacelli significa intraprendere un viaggio inaspettato e mai esplorato prima: il titolare di salone, nella consapevolezza di condurre bene il proprio lavoro e di aver raggiunto i propri obiettivi, viene reso partecipe di un progetto di vita più ampio, elevato ed ambizioso, viene stimolato alla scoperta di quel passo in più, nel rispetto e nella conoscenza del passo precedente, fatto fino ad ora. Ciò permetterà di esplorare qualcosa “di nuovo e di utile”, porterà a guardare con occhi differenti il proprio team, i propri clienti, ma in primo luogo se stesso, migliorando la qualità della propria vita e delle persone che lo circondano.

La cultura della Bellezza è ciò che da sempre guida la filosofia Monacelli Italy, una sinergia perfetta in grado di tenere in correlazione la componente strumentale, culturale e formativa. L’esclusivo sistema sul quale l’azienda orienta la propria mission parte dai laboratori di ricerca aziendali: la creazione di una linea di prodotti rivoluzionaria unisce il mondo della cosmetica a quello della farmaceutica, grazie alla sintesi di materie prime innovative e principi attivi esclusivi pensati e sviluppati con una nuova tecnologia brevettata Mwp, Micro Wave Progressus.

Tale tecnologia, nel 2010, ha portato l’azienda a un risultato unico: ottenere, dal Ministero dello sviluppo economico, il brevetto mondiale di “invenzione industriale”, per aver realizzato il primo reattore a microonde per sintesi molecolare su scala industriale. Un processo simile ha permesso di raggiungere la massima evoluzione possibile dell’attuale cosmesi, creando prodotti provenienti dall’utilizzo di fonti rinnovabili e processi produttivi ecosostenibili. Una vera e propria filosofia, una mentalità sostenibile, un modo diverso di pensare e creare prodotti cosmeceutici capaci di agire in sinergia tra di loro e di interagire naturalmente con cute e capelli, nel rispetto dell’ambiente e della persona.

Tali prodotti, nelle mani di una nuova figura professionale, quella dell’Happy Hair Beauty Consultant, divengono lo strumento rivoluzionario in grado di cambiare la vita del Titolare di Salone, del suo Team e delle proprie Clienti. L’Happy Hair Beauty Consultant nasce come evoluzione e trasformazione della figura del parrucchiere ed è un professionista dotato di una visione più lungimirante e visionaria di quella che guida il lavoro di un semplice hairstylist, un artista capace di cambiare l’energia delle persone, di creare quella bellezza armonica in grado di sprigionare la propria luce interiore, nel rispetto della propria personalità.

Il progetto di una bellezza oggettiva su misura, di quella bellezza che si cela dietro ognuno di noi, diviene così una promessa di felicità. È proprio questo che offre il Metodo Monacelli: un percorso studiato per favorire, creare e sostenere una nuova e diversa consapevolezza nei confronti del proprio lavoro e del rapporto con il cliente generando importanti risultati e divenendo il punto di riferimento insostituibile per chi sogna di essere ascoltato, capito e aiutato ad esprimere ciò che porta dentro di sé. In questo cambiamento di mentalità, in cui viene coinvolto l’intero salone, le visite periodiche dei nostri consulenti di sviluppo, permettono di monitorare l’andamento del progetto, i margini di miglioramento possibili, i sogni del titolare e dei suoi collaboratori e i mezzi per realizzarli, rendendo possibile un percorso reale di crescita professionale e di redditività del Salone, il tutto appoggiato sulla Monacelli International Academy che, con i suoi Happy Educator e i suoi corsi di formazione, rappresenta una vera e propria Scuola di Felicità, un punto di riferimento per professionisti dell’Hair Fashion in Italia e nel Mondo.

È infine la certificazione Monacelli Quality Salon a rappresentare l’utilizzo e la sinergia perfetta di tutti gli strumenti Monacelli e dimostrare il raggiungimento dei risultati. Una garanzia di eccellenza in cui etica, professionalità e qualità divengono i nuovi valori in grado di esaltare il mondo dell’hair style. Oggi, Monacelli Italy rappresenta così un’evoluzione, all’interno di questo settore, mai pensata prima, un passo sempre più avanti verso la diffusione della cultura della bellezza e della bellezza della cultura.

