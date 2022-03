Lotteria degli scontrini, due premi: 100mila euro a Perugia e 25mila a Terni

28 marzo 2022 a

a

a

La Lotteria degli scontrini premia di nuovo l'Umbria e stavolta in due casi. La vincita del premio mensile, quello più importante, è stata centrata a Perugia. A vincere è stata una signora che aveva speso circa 80 euro in un negozio biologico della città e che grazie a quell'acquisto intascherà la bellezza di 100 mila euro. Il commerciante, invece, sarà premiato con 20 mila euro. Ai funzionari Adm dell'Ufficio Monopoli, la donna ha spiegato che da sempre utilizza il bancomat e la carta di credito per qualsiasi tipo di acquisto: "Mi è stemprato quasi naturale - ha aggiunto - scaricare la app della Lotteria degli scontrini. E' un'ottima iniziativa. Credo che utilizzerò i soldi per fare un investimento". Dall'inizio della Lotteria è la terza volta che il premio più importante viene assegnato a un cittadino di Perugia.

10eLotto, vincita in Umbria: nel capoluogo un 7 Oro da 15mila euro

Non è stato l'unico premio vinto in Umbria, come abbiamo scritto in apertura. Un consumatore di Terni, infatti, di euro ne ha vinti 25 mila, in questo caso all'esercente ne andranno 5 mila. Anche in questa circostanza l'acquisto era stato effettuato in un negozio che vende generi alimentari. "Ho speso 66 euro e ne ho vinti 25mila" - ha spiegato soddisfatto il ternano. Ha ammesso che non era "molto fiducioso di questa iniziativa ma i fatti mi hanno dato fortunatamente torto". Si tratta di soldi importanti per l'uomo che in questa fase deve affrontare importanti spese, visto che la figlia si sta per sposare: potrà contare su un aiuto inatteso.

Vinti 25 mila euro alla Lotteria degli scontrini: la fortunata è la commessa del negozio

Ancora due vincite in regione, dunque. Dall'inizio della Lotteria degli scontrini, avvenuta a marzo 2021, in Umbria sono state registrate ben 59 vincite. Sono 27 i premi che sono andati ai clienti, mentre 32 agli esercenti. Sono state assegnate somme per complessivi 800 mila euro, di cui 660mila ai clienti e 133mila ai commercianti.

Eurojackpot raddoppia, due estrazioni alla settimana e jackpot da favola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.