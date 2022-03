Phil Collins, "sto male, non riesco più a suonare". A Londra l'ultimo concerto della sua vita

28 marzo 2022 a

Il concerto dei Genesis di sabato scorso a Londra, alla 02 Arena, è stato l’ultimo della sua vita. Lo ha annunciato Phil Collins che, in un’intervista a Mirror, ha rivelato di non riuscire più a suonare in seguito agli interventi chirurgici subiti alla schiena e che gli hanno provocato danni ai nervi del piede. "Ho otto viti nella schiena, l’intervento mi ha lasciato il piede insensibile", ha detto Collins. La 71enne leggenda della musica, frontman dei Genesis, è riuscita a scherzare: "Ora dovrò trovare un vero lavoro", ha detto. La band dei Genesis, che oltre a Phil Collins include il tastierista Tony Banks e il bassista Mike Rutherford, aveva recentemente annunciato la reunion per il tour The Last Domino? dopo 14 anni di assenza dai live, ma l’anno scorso è stato costretto a cancellare diverse date a causa del Covid. Durante il tour Collins si è esibito stando seduto, non riuscendo a reggersi in piedi e camminare.

In un'intervista alla Bbc aveva raccontato le sue frustrazioni e un sogno, esibirsi con il figlio Nicholas: "Mi piacerebbe suonare con lui sul palco, ma riesco a malapena a tenere una bacchetta in mano", aveva ammesso. I guai fisici del cantante di One more night risalgono al 2009 con lo schiacciamento delle vertebre causato dalla posizione in cui suonava. I successivi interventi chirurgici non hanno migliorato il quadro ma anzi gli hanno causato lesioni ai nervi. A questo si aggiungono i problemi di diabete e una caduta in cui ha battuto la testa nel 2017.

Collins ha iniziato la sua carriera, negli anni settanta, con i Genesis come batterista, diventando poi la voce del gruppo quando Peter Gabriel lasciò nel 1975. Phil Collins è un mito del rock, fin da quando nel 1975 era passato da semplice batterista a essere la voce dei Genesis, con l'uscita di Peter Gabriel. Un successo planetario che poi si è riversato anche sulla sua carriera di solista con hit di successo come In the Air Tonight, Against all odds e Easy Lover.

