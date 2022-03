Porano, nuova vita per il parco di villa Paolina con i fondi del Pnrr

28 marzo 2022 a

Promuovere attività culturali per incentivare il turismo esperienziale, paesaggistico e storico- culturale. Punta a questo l'amministrazione comunale di Porano che ha aderito ai bandi del Pnrr dedicati ai Comuni presentando una serie di proposte progettuali. Una di queste è relativa all'ottimizzazione dell'utilizzo del parco di villa Paolina (nella foto), attualmente oggetto di importanti interventi progettati nell'ambito della strategia nazionale delle aree interne. Il progetto mira a dotare il parco di infrastrutture funzionali per riportare in auge il rinomato concorso ippico.

“La rifunzionalizzazione di questi spazi - spiega il sindaco, Marco Conticelli - consentirebbe di mettere a sistema tutte le risorse finanziare che il Comune di Porano è riuscito ad ottenere nel corso degli ultimi anni volti a riqualificare questo sito non solo architettonico e naturalistico, ma anche dispensatore di attività come manifestazioni sportive, eventi musicali, mostre mercato e mostre canine con importanti ricadute per tutto il territorio del sud ovest Orvietano”. L’intervento riguarderebbe la realizzazione di un nuovo campo di riscaldamento funzionale ad accogliere 200 persone, una tensostruttura coperta così da permettere lo svolgimento di manifestazioni di ogni genere in qualsiasi condizione climatica avversa. E ancora l'acquisizione di ostacoli per il salto in alto e il restauro e la rifunzionalizzazione della vecchia dotazione del concorso, compresa la realizzazione di nuove tribune e la revisione di quelle pre-esistenti, oltre a potature e gestione del verde funzionali alla riqualificazione delle aree e l'acquisto di un palco per eventi in villa, dal teatro all’aperto ai concerti.

Nell’ambito della stessa misura del Pnrr, il Comune partecipa, insieme alla Provincia, all’intervento su parchi e giardini storici. Il progetto proposto per un valore complessivo di due milioni di euro riguarda la rivitalizzazione del parco di villa Paolina attraverso interventi ricadenti nell’ambito edilizio e digitale. Il progetto riguarderà anche il recupero del giardino all’italiana adiacente alla fontana delle Conchiglie. Si prevede il rifacimento dei percorsi e dei cigli allo scopo di aumentare l’accessibilità da parte di disabili e lampade a led a basso consumo energetico, dotate di sensori al passaggio e temporizzatori governabili da remoto. “Questi due interventi - spiega il sindaco - consentiranno di poter usufruire maggiormente dell’area offrendo degli standard qualitativi maggiori rispetto a quelli attualmente esistenti”.

