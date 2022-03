Umbria, vitto, alloggio e sussidio fino a 400 euro per 40 studenti universitari ucraini

Sabrina Busiri Vici 28 marzo 2022 a

a

a

E’ in arrivo la prima studentessa ucraina ospite nei collegi universitari dell’Agenzia per il diritto allo studio. In settimana è previsto l’ingresso da quanto comunicano dall’Adisu. In tutto sono 40 i posti messi a disposizione dei giovani studenti provenienti dalle zone del conflitto. I ragazzi potranno contare sull’alloggio negli studentati della città, due pasti nelle strutture dell’Agenzia e un sussidio straordinario fino a un massimo di 400 euro.

Torta di Pasqua in regalo a chi fa offerte per l'Ucraina: l'iniziativa del Rotary con il Forno Pioppi



L’Adisu è entrata nell’operatività in seguito all’atto appena deliberato dalla giunta regionale relativo al programma straordinario di inclusione e integrazione per gli studenti provenienti dalle zone del conflitto che, nel caso specifico, stanzia fino a un massimo di 150 mila euro, a valere nell’ambito della disponibilità finanziaria del bilancio di previsione 2022/2024 dell’Adisu. “L’accoglienza prevista di 40 studenti è stata stabilita, dopo una ricognizione, in base alle disponibilità attuali dei posti letto individuati nelle strutture di via Faina, via Innamorati, via del Favarone e della residenza Ruggero Rossi”, riporta Mauro Pianesi, dirigente Adisu. Nei collegi universitari sono già presenti 16 studenti ucraini, già residenti in Italia di cui 13 in Umbria e, inoltre, Adisu ospita anche 9 studenti russi. “L’ospitalità di questi universitari - specifica Pianesi - è precedente al conflitto”.

Sono 160 gli studenti profughi dall'Ucraina accolti nelle scuole



I canali attuali di accoglienza hanno un iter molto veloce rispetto alle procedure concorsuali che segue normalmente l’Agenzia per l’assegnazione dei posti e delle borse di studio. “Stiamo seguendo dei percorsi straordinari che andranno a definirsi nel tempo - prosegue il dirigente -. A oggi la situazione è in divenire. Comunque per essere inseriti nel progetto è necessario un attestato della natura universitaria dello studente e poi il riscontro della Prefettura rispetto al ciclo vaccinale e al rispetto di regole standard da osservare in un contesto di vita in comunità. Non serve altro”.

I percorsi di studio aperti riguardano sia l’Università degli studi che la Stranieri, l’Accademia di belle Arti, il Conservatorio Morlacchi e la Scuola di mediazione linguistica.

Oleksa, il bambino ucraino nato a Gubbio: l'incredibile storia di mamma Annah

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.