Terni, schianto sul raccordo. Auto distrutta. Ferito il conducente

Due squadre dei vigili del fuoco di Terni sono intervenute nel corso della notte di sabato 26 marzo lungo la corsia nord del raccordo Terni-Orte nei pressi dello svincolo per la E45 per un grave incidente stradale. Un'autovettura condotta da un uomo, dopo aver sbandato e divelto il guardrail, è finita fuori strada.

Nell'impatto con gli alberi ai margini della carreggiata, l'auto si è letteralmente spaccata in più pezzi. L'uomo rimasto ferito è stato estratto dall'abitacolo ad oltre 50 metri di distanza dal punto del violento urto. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e gli operatori del 118. L'automobilista è stato trasportato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto alle cure del caso. Il traffico è rimasto temporaneamente bloccato per consentire ai soccorritori di intervenire e per rimuovere la vettura dalla sede stradale.

La dinamica del grave incidente sul raccordo è ancora in corso di accertamento. Non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi in transito.

Servizio in aggiornamento

