Terni, Lorenzo Barone da solo in bicicletta alla scoperta della savana

Alessandro Picchi 27 marzo 2022 a

a

a

"Bambini scalzi che corrono e sorrisi che mi circondano… questo è lo Zambia”, dice entusiasta il cicloviaggiatore Lorenzo Barone dalla provincia di Lusaka. Entrato mercoledì 23 marzo nello Stato dell’Africa del sud, l’esploratore di San Gemini ha raccontato sui suoi canali social: “Superato il confine (con il Botswana, ndr) ho cominciato a vedere molte persone in bicicletta, cosa che nei precedenti Paesi avevo visto raramente.

Da Terni al Polo Nord in bicicletta. Lorenzo Barone ha raggiunto la strada più a nord del mondo dopo 43 giorni

Usavano la bici per trasportare grandi quantità di carbone o legna. Ho raggiunto Livingstone dove mi sono incontrato con Aroun Belachew, che sta viaggiando in Africa con lo zaino in spalla prendendo mezzi casuali. È stato bello condividere le nostre esperienze e parlare un po’ in Italiano”. Tappa fondamentale per Barone sono state le immense cascate Vittoria: “Purtroppo non sono riuscito a godermele al massimo perché l’entrata era chiusa alle 16 e 30 e quindi sono riuscito ad ammirarle solo dal ponte che fa da confine tra Zambia e Zimbabwe”. In precedenza, invece, lunedì 21 marzo, nell’attraversare lo Stato del Botswana, Barone aveva descritto il suo tragitto di oltre mille chilometri nella savana, pedalando sotto piogge monsoniche e contro forti venti, in compagnia degli elefanti: “Mentre mi avvicinavo al delta dell'Ocavango il clima è cambiato, l'aria è diventata sempre più umida, è iniziato a piovere spesso e forte, una notte ho persino dovuto spostare la tenda perché la terra secca dove mi ero accampato si stava trasformando in una palude. Nei primi circa 500 chilometri ho visto solo mucche, asini e cavalli, ciò mi faceva stare tranquillo e continuavo a campeggiare liberamente perché sapevo di non essere eventualmente la preda prediletta.

Lorenzo Barone partito in bici dal Sudafrica in direzione Russia, per 29.000 chilometri

Poi, superato il viaggio di Phunduhudu, quando mi sono trovato di fronte al primo elefante, all'interno del parco Nxai Pan, è stato emozionante. Trovarsi da solo, su una bicicletta, nella savana, senza recinti o protezioni, di fronte a un animale così grande ed imponente è stato bellissimo. In quel momento - dice - ho capito di essere all'interno di un territorio selvaggio”. Barone risponde ai suoi appassionati follower.

Barone, l'avventura continua: dopo 1.168 chilometri è arrivato in Namibia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.