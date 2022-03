Terni, morto il conte Ferrari di Valle Antica. Una vita dedicata ai Savoia

Antonio Mosca 27 marzo 2022 a

A Terni, sabato 26 marzo, è stato stroncato da un malore improvviso il conte Carlo Maria Ferrari di Valle Antica. Inutili i soccorsi per il 76enne il cui corpo senza vita è stato trovato nel pomeriggio all’interno del suo appartamento in via Buonarroti. I vigili del fuoco, allertati per un intervento di soccorso a persona, hanno suonato a lungo il campanello dell’abitazione senza ricevere alcuna risposta. Una volta dentro, hanno trovato il cadavere dell’anziano che abitava da solo. Animatore da sempre del movimento monarchico ternano e umbro, il conte Ferrari (nella foto) era presidente dell’Antico circolo dei nobili, che è attivo in Umbria dai primi dell’Ottocento, e responsabile di Italia Reale per Umbria, Marche e Abruzzo. In città era molto conosciuto e stimato.

Legatissimo al duca Amedeo di Savoia Aosta, ha speso tutta la sua vita per promuovere gli ideali della monarchia sabauda. Guardia d’onore al Pantheon di Roma, il conte Ferrari ha cercato in ogni modo di tenere vivo l’ideale monarchico con tante iniziative non solo a livello locale. Aveva proposto anche di allestire un museo dedicato alla memoria del generale Elia Rossi Passavanti, a palazzo Carrara. Nel luglio del 2018, nell’ambito delle relazioni internazionali tra monarchici, il conte di Valle Antica era stato invitato a San Pietroburgo in occasione del Gran ballo della nobiltà russa.

La sua famiglia era molto conosciuta in città e il conte aveva un legame particolarmente forte con la madre, scomparsa alcuni anni fa. Nella sua abitazione in centro il conte di Valle Antica custodiva cimeli e testimonianze di un’epoca ormai passata, ma a cui non aveva mai voluto rinunciare. Elegante nel portamento, si faceva sempre notare quando passava per le vie del centro. Fino all’ultimo, nonostante l’avanzare dell’età, ha continuato a portare avanti i suoi ideali ritenendoli ancora attuali e di esempio per le giovani generazioni.

