A Perugia con Eurochocolate arriva il turismo con l'uovo in testa

Un viavai continuo in borgo XX giugno a Perugia per il primo week end di Eurochocolate e il debutto della Caccia al Tesovo nei rioni della città. “I flussi, rispettano le previsioni”, riporta il presidente Eugenio Guarducci che ha l’obiettivo di 35 mila visitatori. Gli albergatori iniziano a sentire i primi benefici effetti della bella stagione e di una programmazione di manifestazioni iniziata proprio dalle giornate di A passo d’uovo ai Giardini del Frontone.

“C’è soddisfazione per questo primo fine settimana di primavera - riporta Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi - E soprattutto è bene accolto il ritorno di Eurochocolate in città. Ancora, però la situazione non presenta grandi numeri nelle strutture. Sta inoltre performando bene il Festival del giornalismo. Le strutture del Perugino hanno parecchie prenotazioni. Una bella partenza di primavera”.

Soddisfatte anche le associazioni dei Rioni della città coinvolte nella manifestazione dedicata al cioccolato con l’iniziativa di punta dell’edizione, Caccia al Tesovo. L’acquisto del biglietto di ingresso a Eurochocolate consente, infatti, a ciascun visitatore munito di cornice a uomo di scegliere l’itinerario preferito, inquadrare il QR code e scattare la foto dei cinque punti di interesse indicati corrispondenti appunto ai rioni. Al termine del percorso, tutti i partecipanti riceveranno omaggi. Da qui visitatori muniti dell’attrezzatura vanno alla ricerca dei luoghi più suggestivi. Di rione in rione. “Le scalette di Sant’Ercolano sono affollatissime, ci sono tanti romani e abbiamo intercettato anche visitatori svizzeri e tedeschi – racconta Francesco Berardi, alla postazione del Rione San Pietro insieme ad altri rionali -. Ci chiedono come individuare i monumenti da fotografare. E’ una gran pubblicità per la città e un nuovo modo per scoprirla o riscoprirla. Inoltre farà bene anche a Perugia 1416, il palio si disputerà dal 9 al 12 giugno”.

Sulla stessa linea i musei, coinvolti nella promozione di Eurochocolate. “L’iniziativa, seppure all'inizio, sta suscitando davvero interesse - riportano gli operatori di Sistema Museo alla gestione del Musa (Accademia di belle arti Pietro Vannucci) -: rispetto alla media della stagione abbiamo registrato un incremento di visitatori di circa il doppio, proprio perché partecipanti alla Caccia al Tesovo. Arrivano con la mappa del percorso scelto tra quelli dei cinque Rioni, chiedendo conferma se il Musa aderisce all’iniziativa. Sta funzionando”.

Fermamente convinto che la collaborazione fra Città-Eurochcolate-Associazioni funzioni è l’assessore Gabriele Giottoli: “L’impatto sul turismo è uno degli elementi centrali di questa Eurochocolate e il secondo è l’avvenuta riqualificazione".

