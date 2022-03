Torta di Pasqua in regalo a chi fa offerte per l'Ucraina: l'iniziativa del Rotary di Montone con il Forno Pioppi

Sabrina Busiri Vici 27 marzo 2022 a

Chi fa una donazione per l’Ucraina (minimo 20 euro) riceverà in regalo prodotti tipici umbri, la torta di Pasqua da un chilo e mezzo o una colomba dolce. L’iniziativa l’ha lanciata il Rotary Club Fortebraccio Montone in collaborazione con il Forno Pioppi di Mantignana. “Siamo partiti con questa nuova proposta a metà marzo - racconta Errico Biagioli, prefetto del Rotary Club Fortebraccio - e abbiamo già ricevuto 300 donazioni. L’offerta può avvenire al nostro club o per bonifico. Basta inviarci un messaggio in privato noi forniremo ogni indicazione. Effettuiamo spedizioni in tutta Italia. E’ un modo per offrire una spinta in più e coinvolgere più realtà. Lo abbiamo sperimentato anche in passato in altre occasioni”.

Il club umbro è attivo fin dallo scoppio del conflitto in azioni di solidarietà in sostegno del popolo ucraino. “Abbiamo già effettuato tre consegne di presidi sanitari grazie a contatti interni al nostro club e con mezzi nostri o comunque con trasportatori privati pagati da noi. La prima consegna è stata fatta all’ospedale di Leopoli, la seconda e la terza nella città di Chernivtsi - racconta Biagioli -. Ora si è messo in moto il Rotary international che, attraverso il Rotary distretto 2090 che comprende Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, sta raccogliendo fondi e organizzando forme di accoglienza. In tale senso stiamo rispondendo con idonee strutture messe a disposizione dai nostri soci per ospitare i profughi. Tutto sta procedendo, ovviamente, in sinergia con Prefettura e Caritas”.

Il Rotary club Fortebraccio Montone è una realtà costituita da un gruppo di professionisti che ha deciso di intraprendere un’avventura di condivisione e servizio: un impegno a mettersi a disposizione con le proprie personalità e capacità, in ambito culturale, sanitario, artistico ed educativo.

