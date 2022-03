Perugia, sfregiata al volto con una bottiglia rotta dopo la festa all'afropub di Fontivegge

Alessandro Antonini 27 marzo 2022 a

Una donna di 30 anni è stata aggredita, colpita al volto e sfregiata con il collo di una bottiglia rotta. E’ successo a Fontivegge, alle 7 del mattino di ieri, a due passi dall’entrata posteriore degli uffici della Regione in piazza del Bacio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Perugia. La vittima, di origini ecuadoriane, è stata colpita anche alla nuca e ha perso i sensi dopo la bottigliata in faccia. E’ stata trovata a terra riversa in una pozza di sangue da uno degli addetti alla sicurezza della One che stava facendo il giro dello stabile per aprire i cancelli della sede dell’ente.

Nel mentre ancora in corso una festa sudamericana nel locale etnico situato nel corridoio interno. Tutto sarebbe nato da una lite all’interno dello stesso pub. L’aggressore in un primo momento è riuscito a scappare ma è stato identificato dai militari qualche ora dopo: si tratterebbe del fidanzato della donna che avrebbe agito per gelosia. La nottata è stata movimentata. Un parapiglia è stato segnalato anche tra le 5 e le 6 poco fuori dal locale. I militari hanno sentito le amiche della 30enne, rimaste lì a soccorrerla, i titolari dell’afro pub. Una festa all’insegna dell’alcol, stando a quanto riferito da più testimoni, che si è protratta ben oltre l’orario consentito. Alcuni dei partecipanti, con l’alba già alta, si sono spostati portando con sé le bottiglie di alcolici sulle panchine della pista da skate.

Il locale in questione è stato già oggetto di provvedimenti sanzionatori da parte dell’amministrazione comunale. In particolare è stato chiuso più di una volta per assembramenti e quindi violazione di norme Covid.

Nei giorni scorsi al posto di polizia del Santa Maria della Misericordia è stata denunciata un’altra aggressione ai danni di un uomo, sempre a Fontivegge. Mercoledì in zona stazione un uomo è stato preso a bastonate e rapinato di portafoglio e collanina - stando a quanto ha raccontato - da una baby gang.

