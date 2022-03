Umbria, all'Expo di Dubai la regione diventa modello di sostenibilità

27 marzo 2022 a

L’Umbria bella, ricca di valori, terra di cultura e spiritualità, si presenta lunedì 28 marzo all’Expo di Dubai. Nell’ambito del Regional day organizzato da Sviluppumbria in collaborazione con Padiglione Italia, saranno rappresentati saperi ed eccellenze di una regione che si candida a essere il laboratorio italiano della sostenibilità, un ecosistema di sviluppo economico che unisce mondo del lavoro, impresa, istituzioni, atenei, ricerca e innovazione ma anche qualità della vita, cultura, design, sport e creatività. Una regione peraltro legata a Dubai da una storia ventennale di relazioni uniche in nome dell’Endurance che diventa così veicolo di relazioni culturali, sociali ed economiche.

Di tutto questo si parlerà nell’ambito del forum “Umbria armonia ed emozioni” che si terrà, a partire dalle 15, proprio nell’ambito del Regional day che inizierà con la proiezione del video Ti aspetto in Umbria con Filippo Timi. Tra gli ospiti del forum - che sarà aperto dalla presidente Donatella Tesei e dal saluto di Marina Sereni, vice ministra degli esteri e della cooperazione internazionale - ci sono l’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Nicola Lener, l’assessore regionale Michele Fioroni, il magnifico rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, l’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, l’amministratore di Novamont, Catia Bastioli e l’imprenditore Marco Caprai. Per il mondo dello sport sarà presente Costanza Laliscia, campionessa internazionale di endurance equestre. A chiusura dell’evento, il presidente di Umbria Jazz, Gianluca Laurenzi, presenterà il concerto per piano solo del top italian jazz artist Danilo Rea, in scena con il sound tipico dell’Umbria Jazz Festival.

“Expo è una vetrina internazionale dove poter mettere in mostra quanto di meglio la nostra regione possa offrire - ha evidenziato la presidente Tesei - Una regione che per vocazione può e deve essere protagonista di quella transizione ecologica, di quell’approccio sostenibile di cui ormai non si può più fare a meno. Una sfida che abbiamo già cominciato e che portiamo avanti con convinzione”.



