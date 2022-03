Indagine contro la mafia arriva a Terni. Confiscati 300 mila euro a imprenditore

26 marzo 2022 a

a

a

È stato confiscato per un valore complessivo di sei milioni di euro, il patrimonio di proprietà di Benedetto Bacchi, detto Ninì. A dare esecuzione al provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo -Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del questore di Palermo, la Polizia di Stato. Nello specifico si tratta di 10 beni immobili, 7 società operanti nel settore edile e in quelle dei giochi e scommesse, delle quali alcune situate a Malta, 4 veicoli, 6 rapporti finanziari, una quota societaria e diritti di credito pari a 300 mila euro di una impresa operante a Terni. Si tratta di una start un con sede a Maratta che già due anni fa era finita sotto la lente degli inquirenti. Secondo l'accusa sarebbe stata utilizzata per riciclare il denaro sporco riconducibile all'organizzazione criminale.

Mafia: 'ndrangheta stragista, rotto lettore cd in carcere e salta esame boss Graviano (2)

La figura di Benedetto Bacchi, 50 anni, imprenditore attivo nel settore dei giochi e delle scommesse on line, è emersa nell’ambito delle indagini condotte dalla squadra mobile di Palermo relative all’operazione denominata Game over. Tale attività investigativa ha confermato, secondo l'accusa, l’esistenza di una forte e indissolubile compenetrazione tra l’attività dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra e la gestione e distribuzione sul territorio delle sale gioco e scommesse in seno alle quali, quotidianamente, si muove una mole di denaro, spesso sottratta a qualunque forma di controllo legale e fiscale, che rappresenta una delle più cospicue fonti di reddito degli ultimi anni per la stessa associazione criminale.

Arrestato e processato per uno scambio di persona in un'indagine di mafia: assolto geometra ternano

Il 26 ottobre scorso Benedetto Bacchi è stato condannato dal Tribunale di Palermo, all’esito del giudizio ordinario, alla pena di 18 anni di reclusione per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso e per i reati, anche questi aggravati dalla stessa circostanza, di associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse, truffa aggravata, trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Detenuto sospettato di mafia trovato morto a 54 anni a Sabbione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.