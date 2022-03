Carlettolife, è uscito il nuovo singolo: Sono un cantante è già in classifica su iTunes | Video

26 marzo 2022 a

Nemmeno il tempo di uscire nelle varie piattaforme musicali che il nuovo singolo di Carlettolife, nome d'arte di Federico Carli, è già diventato virale ed è entrato nelle classifiche di iTunes. Sì, perché il 34enne di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, noto ai più per il suo profilo Instagram dove conta 712mila follower, giovedì ha pubblicato la sua seconda canzone, "Sono un cantante", e il brano è stato subito apprezzato dai tanti fan.

Secondo quanto si legge sul sito itopchart.com, la canzone di Carlettolife oggi, sabato 26 marzo, è al 13esimo posto nella classifica "Top Classifica Musica Singoli via iTunes Store Italia". Il brano "Sono un cantante" si piazza davanti a "Brividi" di Mahmood & Blanco, la canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo e che parteciperà all'Eurovision Song Contest a Torino nel mese di maggio e appena dietro ad "I love you baby" di Jovanotti & sixpm. Ieri, venerdì 25 marzo, l'influencer umbro era invece all'undicesimo posto.

Nel 2021 Carlettolife aveva pubblicato il primo singolo, "Sta pieno", che aveva riscosso un ottimo successo sia sui social che nelle piattaforme musicali streaming, tant'è che aveva raggiunto le classifiche di 13 Paesi diversi. Niente male insomma. Il 34enne è diventato famoso per gli scherzi a nonno Faustino, e ai microfoni del Corriere dell'Umbria aveva detto: "Volevo far capire ai giovani d’oggi che è importante che trascorrano del tempo con i loro parenti. E poi il nonno mi ha cresciuto, giocava con me con le biglie e a calcio: farlo divertire e farlo stare attivo è un modo di ripagarlo. Ho sempre avuto questo tipo di rapporto giocoso e scherzoso con lui e ho deciso di mostrarlo a tutti. Da qualche anno a questa parte - aggiunge - sto facendo quello che mi piace fare, rimanendo saldo sui valori originari, che sentimenti sani come lo stare in famiglia, con un po’ di ironia. Aver fatto conoscere la mia famiglia al di fuori di queste zone è un grande successo, un obiettivo che ho raggiunto. Non so cosa verrà dopo, ma la famiglia è importantissima e mi ha insegnato tanto: il rispetto, l’ascolto, l’umiltà. Passati i 30 anni, sento ancora la necessità di trascorrere del tempo con loro”.

