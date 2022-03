Giornate Fai di Primavera, ecco cosa si può visitare in Umbria oggi, sabato 26 marzo, e domani, domenica 27

Simona Maggi 26 marzo 2022 a

Attese, apprezzate, uniche. Oggi, sabato 26 marzo, e domani, domenica 27, tornano le Giornate Fai di Primavera. Due giorni per visitare luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti, che anche l'Umbria mette a disposizione di chi ama storia, natura e bellezze artistiche.

PERUGIA

A Perugia due le occasioni la chiesa della Compagnia dell'Orazione e della Buona Morte aperta oggi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica dalle 14 alle 18; chiesa di San Luca che resterà aperta oggi dalle 14 alle 18, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. La chiesa della Compagnia dell'Orazione e della Buona Morte conserva tele e stucchi di epoca barocca realizzate da Francesco Busti, Cristoforo Gasperi e Antonio Maria Garbi. Inoltre oggi sarà visitabile anche il bosco didattico e torre della Catasta dalle 14 e 30 alle 18, domenica dalle 10 alle 13 e 30. La Torre della Catasta, costruita intorno al 1300, si trova lungo il canale artificiale del Tevere che parte dalla chiusa della centrale idroelettrica di Villa Pitignano ed arriva a Ponte Felcino e nel medioevo era utilizzata per la macinazione del grano e come granaio. Porte aperte anche per la chiesa di San Luca al centro di Perugia oggi dalle 14 alle 18, domenica dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 18. Visita a San Francesco del Monte e convento di Monteripido oggi dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 18.

PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Porte aperte a Villa Pischiello oggi dalle 15,30 alle 18,30, domenica dalle 10 alle 12,30, dalle 15,30 alle 18,30. Villa Pischiello è una grande casa padronale in stile tardo settecentesco che ospita l'azienda Art spa, un piccolo museo documenta la vita quotidiana della tenuta e la scuola di ricamo. Alla scoperta anche della Pieve di San Cristoforo oggi dalle 15, 30 alle 18,30, domani dalle 10 alle 12,30, dalle 15,30 alle 18,30.

ASSISI

Alla scoperta della Rocca Sant'Angelo oggi e domani dalle 10 alle 11,30, dalle 14,30 alle 17,30. La Rocca è un castello di vetta che segna il confine tra Perugia e Assisi. In occasione delle Giornate Fai di Primavera, i visitatori, potranno scoprire oltre all'antico borgo, omonimo, la chiesa di Santa Maria della Rocchicciola che conserva al suo interno affreschi che vanno dal XIV fino alla metà del XVI secolo. Apertura anche del bosco di San Francesco dalle 10 alle 18.

GUBBIO

Oggi dalle 15 alle 18 si va alla scoperta della cappella del Santissimo Sacramento in cattedrale, di norma chiusa al pubblico e ai fedeli, e della chiesa della Madonna del Prato.

GUALDO TADINO

Visita all'antico borgo di Grello e alla chiesa di San Giovanni Battista che resterà aperta oggi e domani dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. La chiesa e le edicole votive presenti nel borgo hanno un valore storico e artistico notevole, con una particolare menzione per gli affreschi del pittore umbro Matteo da Gualdo. I visitatori potranno assistere ad una rievocazione della tradizionale Festa del Fuoco, principale evento del borgo legato al solstizio d'estate nella notte di San Giovanni.

SAN GIUSTINO

Visita speciale (oggi dalle 15 alle 18 e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) alla scoperta delle stanze mai viste del castello Bufalini e dei sentieri mai percorsi nel suo giardino all'italiana di norma non fruibili e attualmente in corso di restauro.

FOLIGNO

Protagonisti delle Giornata saranno i 150 anni della caserma del Centro di selezione nazionale dell'Esercito - normalmente chiusa al pubblico - oggi dalle 10 e 30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18; domani dalle 11 alle 12,30, dalle 15 alle 18. Inoltre si potrà fare una passeggiata anche al parco storico dei Canapè oggi dalle 15 alle 18 e domenica dalle 11 alle 12, dalle 15 alle 18. Apertura anche del museo capitolare diocesano oggi e domani dalle 11 alle 13, dalle 15 alle 18.

SPOLETO

Alla scoperta domenica dalle 10,30 alle 17,30 del duomo di Spoleto: la cappella di Sant'Anna e la cripta di San Primiano, una delle testimonianze più antiche dell'architettura religiosa di Spoleto. Chi lo vorrà potrà visitare anche il palazzo comunale domenica dalle 10 e 30 alle 18.

SELLANO

Porte aperte al castello di Postignano oggi e domenica dalle 10,30 alle 12,30, dalle 14,30 alle 18. Abbarbicato sulle pendici del monte Puriggia, il Castello di Postignano domina dalle sue alte case torri la valle del Vigi, lungo un antico percorso che collegava Spoleto e Norcia con Foligno.

TODI

A spasso per il castello di Montenero oggi dalle 15 alle 18, domani dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18. Si potrà visitare l'interno della fortezza e scoprire alcuni ambienti normalmente non fruibili: la chiesa parrocchiale e il granaio in cui sono contenute antiche carrozze. Porte aperte anche alla chiesa della Santissima Trinità e alla chiesa di Sant'Antonio oggi dalle 15 alle 18, domani dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18.

TERNI

Porte aperte oggi e domenica dalle 9 alle 12,30, dalle 13,30 alle 17 alla ex Fabbrica d'Armi, complesso del polo di mantenimento delle armi leggere.

NARNI

Resterà aperta oggi dalle 10 alle 17 e domani dalle 10 alle 17 e 30 l'abbazia di San Cassiano. In occasione delle Giornate Fai i visitatori potranno ammirare la peculiare struttura architettonica della chiesa e del monastero, entrambi non aperti al pubblico regolarmente. Chi lo vorrà, potrà anche partecipare a un trekking storico-naturalistico guidato.

AMELIA

Porte aperte al palazzo Petrignani oggi e domenica dalle 10 alle 17. Tutte le sale di rappresentanza saranno per la prima volta visitabili al pubblico.

ORVIETO

Alla scoperta della facciata del Duomo dall'altana del museo Faina oggi e domani dalle 11 alle 17. Ingresso riservato agli iscritti Fai. Inoltre si potrà visitare sempre oggi e domani dalle 11 alle 17 il palazzo dell'Opera del Duomo.

