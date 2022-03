Perugia, lo sport va oltre la disabilità: torneo di baseball per ciechi, vince l'Umbria Redskins Bxc

26 marzo 2022 a

Presso il campo comunale di baseball a Pian di Massiano, si è svolto il primo torneo di baseball per ciechi organizzato dal Lions club Perugia host, nato da un idea del socio Emilio Venuti che ha trovato nel club Lions perugino entusiasmo e impegno per la realizzazione.

Il baseball per ciechi è uno sport che dà molta autonomia al non vedente, è vero in campo siamo aiutati da persone vedenti, ma tutte le fasi di gioco, la battuta, la corsa, il recupero della pallina in difesa e il tiro sono fatti autonomamente dal giocatore non vedente.

Il Lions club di Perugia Host ha voluto inserire lo svolgimento dell’ iniziativa nel service nazionale “Kairos integrazione al contrario“, teso ad affrontare il tema dell’ integrazione nella società civile delle persone con disabilità. Il Lions. Club Perugia Host , sin dal 2019 ha deciso di aiutare gli Umbria Redskins Bxc, unica squadra di baseball per ciechi della regione Umbria, e che svolge la sua attività nella città di Perugia.

I Lions, il cui motto è “we serve“, sono presenti e pronti per le attività nel sociale e storicamente hanno tutelato il mondo della cecità. Il club perugino sin dal 2020 ha voluto organizzare il torneo sportivo, rinviato negli ultimi due anni causa pandemia. La giornata si è aperta con il benvenuto del presidente Aldo Ranfa alle squadre partecipanti (Umbria Redskins Bxc, Fortitudo Bologna White Soc, Fiorentina Bxc), ricordando l’ impegno dei Lions e da Clara Pastorelli, assessore allo sport, che ha portato il saluto del comune di Perugia, che ha voluto essere presente alla manifestazione concedendo il patrocinio. La giornata di baseball per ciechi ha visto svolgersi tre emozionanti partite tra le società partecipanti, e la finale ha visto trionfare la squadra umbra contro quella bolognese.

La particolarità di questo sport e del torneo perugino, è la dimostrazione che la disabilità non è da vedersi come un limite; le difficoltà possono essere superate e lo sport è fondamentale per l’integrazione sociale. A dimostrazione di ciò anche la presenza dell’ Istituto Serafico di Assisi con alcuni ragazzi assistiti che hanno provato l’emozione di entrare in campo e simulare il gioco in sicurezza.

La manifestazione si è conclusa con le premiazioni, e il Lions Club Perugia Host ha voluto omaggiare tutti i partecipanti con una medaglia ricordo scritta in braille. Presente anche alle stessa la rappresentante del comitato paralimpico umbro, Maria Rosi, che ha concesso il patrocinio.

