Perugia, ha preso il via Eurochocolate ai Giardini del Frontone: A passo d'uovo come un luna park

Eugenio Guarducci non poteva scegliere luogo migliore per ambientare il format primaverile di Eurochocolate, A passo d’uovo. Manifestazione e spazi aderiscono perfettamente e la lettura, che il team ne ha dato, risulta fin dalla prima occhiata più che riuscita. Uova, simbolo di nascita e rinascita, è il tema dell’edizione. Le declinazione sono infinite, tutte tra gioco e innovazione: dalle opere realizzate dai giovani artisti dell’Accademia di belle arti Pietro Vannucci alle sezioni ChocoLab, Choco Funny, Choco Show fino all’Ovol bar by Domiziani. Sono oltre 200 le postazioni create per sedersi in relax e tante le cornici per fare foto curiose. E poi c’è la pista per fare la corsa dei sacchi; dietro la siepe si scopre il percorso didattico per conoscere la filiera del cacao; lungo il sentiero si trova la serra per curare piante e la grande scacchiera dove si gareggia con i chicchi di cacao. Insomma, è un luna park intelligente immerso nell’antico giardino, tornato a nuova vita. Quaranta gli espositori, per il 25% sono produttori locali.

Ieri è stata la giornata inaugurale con il sindaco Andrea Romizi, l’assessore Gabriele Giottoli, il presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni e il direttore Caritas don Marco Briziarelli a fare la prima visita. Fin dalla mattina sono arrivate le scolaresche: 120 studenti da Roma e 35 giovani spagnole che alloggiano per ragioni di studio a Perugia. “Stiamo ricevendo molte prenotazioni dalle scuole anche fuori regione - sottolinea il presidente Guarducci -. Finalmente rivediamo le gite dei ragazzi dopo lo stop di due anni”. Il progetto Frontone-Eurochocolate è, dunque, partito consolidando il rapporto con la città. “E’ un’edizione che mette al centro il territorio e la sua identità con Caccia al Tesovo - evidenzia il sindaco -, iniziativa che mira a far conoscere e a valorizzare le bellezze dell’acropoli perugina attraverso cinque itinerari che percorrono i rioni storici di Perugia e che coinvolge anche tanti musei”.

Tra il verde del parco c’è anche Kiev con una raccolta fondi organizzata insieme alla Caritas diocesana di Perugia sullo sfondo di una mostra fotografica: 28 scatti selezionati delle città ucraine in primavera quando si celebrava la Pasqua con le uova decorate. Dopo l’inaugurazione si va verso il primo fine settimana e si proseguirà fino al 3 aprile. “L’afflusso maggiore - conclude Guarducci - è previsto per il weekend finale proprio per l’effetto social e passaparola”. L’obiettivo? 35 mila presenze. E poi si discuterà del futuro e del legame Frontone-Perugia-Eurochcolate.

