Narni, pensionato derubato in un negozio. Denunciato il commesso

A Narni, a conclusione di indagini avviate dopo la presentazione di una denuncia per furto da parte di un pensionato del posto, i carabinieri del comando stazione di Collescipoli hanno deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per il reato di furto un uomo italiano di 36 anni, incensurato. La vittima del furto, dopo aver effettuato un acquisto presso un'attività commerciale di via Flaminia Ternana, a Narni, aveva dimenticato sul bancone della cassa il proprio portafogli contenente i documenti personali e la somma in contanti di 1.300 euro, prelevata poco prima da uno sportello bancomat. In pratica si trattava della propria pensione mensile.

L’uomo, una volta arrivato presso la propria abitazione, si è reso conto della dimenticanza, quindi è ritornato al negozio e ha constatato che il portafoglio era stato rubato. Le indagini dei carabinieri, supportate anche dalla visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza all’interno dell’esercizio commerciale, hanno permesso di accertare che il portafoglio era stato preso da un dipendente della stessa attività, il quale successivamente, messo alle strette, non poteva che ammettere il furto, consegnare il portafoglio e solo la somma di 700 euro in quanto aveva già speso la parte rimanente del bottino.

L’uomo si è tuttavia impegnato a restituire anche il denaro mancante. Da segnalare poi che a Stroncone i militari del locale comando stazione carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Frosinone-Ufficio esecuzioni penali, a carico di: B.L., 60 anni, già noto alle forze dell’ordine. La misura è stata emessa visto che il 60enne deve scontare poco più di cinque mesi di reclusione per i reati di violenza privata e di danneggiamento aggravato commessi nel corso del 2018. Il frusinate è stato quindi condotto presso la casa circondariale di vocabolo Sabbione, a Terni.

