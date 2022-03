Perugia, a Eurochocolate debutta il laboratorio delle uova di Pasqua prodotte live

25 marzo 2022 a

a

a

Ad accogliere i primi vagiti di Eggofatto, il nuovo nato adagiato con tanto di fiocco color Tiffany in culla da nursery, c’è Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolate. Una vera performance studiata per l’anteprima di A passo d’uovo, format primaverile di Eurochocolate in apertura il 25 marzo ai Giardini del Frontone di Perugia. Un’occasione servita anche a inaugurare il laboratorio a cielo aperto in piazza Matteotti. Qui, nel cuore della città, si producono uova di cioccolato live con sorpresa personalizzata. A tenere a battesimo Eggofatto, così si chiama la linea di uova di cioccolato prodotte just in time, oltra Guarducci presenti anche l’assessore comunale Gabriele Giottoli e Marco Segoloni, titolare di Be Well Group, azienda perugina partner dell’iniziativa, specializzata nella produzione di cioccolato di qualità a partire dalle migliori materie prime.

Eurochocolate, scattano divieti di sosta nel borgo: ecco l'ordinanza

L’anteprima è servita a spiegare come nasce un uovo di cioccolato consentendo anche la personalizzazione delle sorprese che i visitatori potranno far inserire all’interno di ogni uovo. La fabbrica delle uova di cioccolato sarà aperta fino al 18 aprile (Pasquetta), tutti i giorni, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 19; sabato e domenica, dalle ore 9.30 alle 20. Sempre in piazza Matteotti, durante il festival, Aucc ha un suo stand dove potranno essere ritirati, con una donazione minima di 5 euro, i Cestini del cuore, offerti da Eurochocolate. I cestini sono 500 e contengono cioccolatini.

A passo d'uovo, scatta la versione primaverile di Eurochocolate: le date

“Questa nuova collaborazione fra Eurochocolate e la nostra associazione - afferma il presidente Aucc, Giuseppe Caforio - nasce dal forte senso di responsabilità sociale del Festival, esprimendo il suo carattere solidale. Per noi che ci occupiamo quotidianamente di erogare alcuni servizi alle persone nel momento più difficile della loro esistenza, avere accanto partner che condividono la nostra attività, la nostra mission e i nostri valori è fondamentale e ci consente di rafforzare la nostra presenza sul territorio”. Il ricavato dell’iniziativa, interamente destinato ad Aucc, servirà a supportare i servizi di psiconcologia e le altre attività dell’associazione che anche in questi due anni di pandemia non si sono mai fermati, grazie al supporto continuo dei volontari Lo stand di Aucc sarà attivo questo fine settimana e nei giorni 2, 3, 9, 10 16 e 17 aprile. Sono oltre una ventina i volontari Aucc coinvolti e impegnati, durante gli altri giorni della settimana, nel servizio di supporto ai malati.

Da Eurochocolate 780 piante per il Frontone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.