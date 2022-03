Perugia, entrano nella Fontana maggiore: Daspo urbano per 6 studenti universitari

Francesca Marruco 25 marzo 2022 a

Una bravata che oltre a costargli una denuncia penale, adesso gli cambia letteralmente la vita. Sì perché gli studenti universitari che oltre un mese fa sono entrati dentro la Fontana Maggiore non potranno circolare per la stragrande maggioranza delle vie del centro dato che sono stati destinatari di un Daspo Willy, emesso dalla questura di Perugia. Si tratta in particolare di sei ragazzi, cinque di origine spagnola, in Erasmus a Perugia e uno italiano. Per due di loro il Daspo avrà durata di un anno, per gli altri quattro di sei mesi. Addio estate in centro. Se infatti venissero trovati nei luoghi per cui gli è stato imposto il divieto andrebbero incontro a conseguenze peggiori del semplice Daspo.

L’episodio si era verificato all'alba del 20 febbraio: le telecamere di videosorveglianza del centro storico immortalano quattro ragazzi che lanciano oggetti all'interno della Fontana Maggiore. Bottiglie e pure un cappello che uno di loro porta in testa. Il ragazzo, per recuperarlo, scavalca l'inferriata aiutato da due amici; cammina sul bordo della vasca inferiore, e poi si arrampicarsi all'interno di quella superiore, aggrappandosi al bordo della stessa e facendo leva con i piedi sulle cornici decorate. Poi lo si vede sedersi sul bordo della vasca brandendo il cappello recuperato a mo' di trofeo prima di ridiscendere.

Da quel giorno gli agenti della polizia locale avevano intrapreso tutti gli accertamenti utili a identificare i giovani che si vedono andare verso corso Garibaldi. E pure lì danno ulteriore dimostrazione di inciviltà danneggiando la porta di ingresso e un’insegna di un locale. I poliziotti, anche grazie ai riscontri effettuati su Instagram e su Facebook, riescono a identificare i giovani. Per uno di loro era scattata anche la contestazione del furto: mentre andava a casa ha preso un cartello pubblicitario di un negozio. Adesso nessuno di loro potrà passeggiare per le vie del centro dopo le 22. Insieme al loro legale, l’avvocato Michele Marzoli, stanno valutando di fare ricorso contro i singoli provvedimenti.

