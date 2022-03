Perugia, anziana muore cadendo dalla sedia a rotelle: assolta la nuora indagata

Fra. Mar. 25 marzo 2022 a

Assolta perché il fatto non costituisce reato. Non ci fu alcun profilo di negligenza quindi, secondo la decisione del giudice, nel comportamento della donna che venne indagata per omicidio colposo dopo la morte della suocera. L’anziana novantenne era deceduta a gennaio 2021 dopo essere caduta dalla sedia a rotelle a causa di una crisi epilettica. Nel cadere aveva battuto la testa e la lesione le era stata fatale.

Dopo l’intervento dei carabinieri venne aperto un fascicolo in Procura e la nuora venne iscritta per omicidio colposo. Questo perché, secondo la prospettazione accusatoria - il pm titolare del fascicolo era Gemma Miliani - “occupandosi quotidianamente di fornire cura e assistenza alla donna, assumendo per fatti concludenti la gestione del rischio connessa al trasporto della donna tra un piano e l’altro dell’abitazione, per colpa, consistita in negligenza”. In particolare, nel capo di imputazione sta scritto che per negligenza, “per non aver assicurato la donna alla sedia a rotelle per disabili su cui era seduta e nell’avere omesso di ancorare quest’ultima al montascale a cingoli elettrico mediante la cintura in dotazione, non ne impediva il decesso”. Nello specifico, sta sempre scritto nella contestazione, “trasportando la donna avvalendosi del montascale e omettendo le cautele, discendendo la rampa dell’abitazione, non impediva che l’anziana colpita da un malore che la faceva sbilanciare in avanti cadesse dalla sedia a rotelle e rovinasse sulla rampa di scale, urtando contro il pavimento”.

La donna era difesa dall’avvocato, Pietro Gigliotti, che dopo la sentenza esprime "soddisfazione per le decisione assunta dal gup perché ha condiviso la tesi difensiva volta a rilevare, da un lato l’osservanza da parte della mia assistita delle regole cautelari nell’assistenza della anziana suocera; dall’altro dell’inesigibilità in concreto di un comportamento diverso da quello tenuto. Con questa pronuncia - conclude - si chiude una vicenda già di per se tragica che aveva assunto connotati paradossali con il rinvio a giudizio della mia assistita, nuora della defunta".

