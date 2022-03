Gualdo Tadino, il caro energia mette a rischio il Bystro: "Senza aiuti costretti a chiudere"

Eleonora Sarri 24 marzo 2022 a

a

a

Il caro energia rischia di mettere la parola fine a un’altra avventura imprenditoriale del centro storico di Gualdo Tadino. “La compagnia che ci fornisce luce e gas ci ha appena comunicato che da aprile non potremo più usufruire del nostro contratto a prezzo fisso perché siamo troppo onerosi e ci verrà applicata la tariffa di mercato. Se la nostra bolletta, che ora ogni mese si aggira sugli 800 euro, dovesse raddoppiare, a giugno l’esperienza del Bystro potrebbe arrivare al capolinea”. A parlare è la titolare, Silvia Pierelli di 31 anni, che racconta di quanto sia difficile fare imprenditoria nel campo della ristorazione oggi.

Rincaro dei prezzi dell'energia a causa della guerra: Cartiere di Trevi sospende la produzione

Il suo locale ha aperto in centro nel 2017 ed è riuscito a sopravvivere allo tsunami pandemia nonostante importanti investimenti fatti a fine 2019, proprio alla vigili del lockdown con tutto quello che ne è conseguito. “Con il mio ragazzo abbiamo deciso di realizzare questo sogno anche grazie all’aiuto delle nostre famiglie. Un posto dove mangiare pizze, panini e tanto altro con materie prime a chilometro zero e dove quasi tutto è fatto a mano da noi. Lavorare non ci spaventa, non ci spaventano le ore che passiamo nel nostro locale ma fare i conti con bollette, mutui, tasse e affitto sta diventando impossibile. Non riesco più a dormire la notte, figuriamoci pensare di costruire un futuro anche personale”.

Caro energia, i Comuni abbassano i gradi dei riscaldamenti

A pesare c’è anche il nuovo piano viabilità in centro e le scelte su traffico e accesso destinate a incidere su una attività che si affaccia proprio sulla chiesa di San Francesco, in corso Italia. “Il locale è partito subito benissimo - racconta la titolare - così abbiamo fatto dei lavori ma è arrivata la pandemia”. Una botta alla quale è stato possibile resistere anche grazie all’aiuto delle famiglie. Poi la ripartenza e ora il costo fuori controllo di luce e gas per una attività che usa piastre, forni e fornelli. “Credo di rappresentare tanti giovani imprenditori che si trovano alle prese con una crisi senza precedenti e sono soli ad affrontare una situazione che avrebbe bisogno di interventi straordinari, a tutti i livelli, dal Comune allo Stato. Vedere il proprio futuro andare in frantumi nonostante i clienti che ci sono e gli apprezzamenti che riceviamo è desolante”.

Arriva il bonus per aiutare le famiglie in difficoltà a causa del caro bollette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.