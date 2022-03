Alessia Nobile, chi è la donna transessuale. Il primo libro si intitola La bambina invisibile

24 marzo 2022 a

Alessia Nobile sarà uno degli ospiti della puntata odierna - giovedì 24 marzo - di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo pomeridiano di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Il programma, condotto da Serena Bortone, alterna momenti di approfondimento sulla guerra in Ucraina ad altri in cui intervista gli ospiti in studio. Tra questi, appunto, Alessia Nobile, che presenterà il primo libro La bambina invisibile.

Nata in Puglia 43 anni fa, Nobile è una donna transessuale, e fin da piccola si sentiva una bambina invisibile. Ed è proprio così che ha scelto di intitolare il suo primo libro. "Mi sono accorta di essere bambina già a tre anni. I ricordi di allora non sono legati alla sessualità, ma ai desideri. Volevo il grembiule rosa e il cestino come quello delle amichette, l'astuccio di Candy Candy e non quello dell'Uomo Tigre. Me ne sono resa conto subito, e ora voglio dimostrare che si nasce trans, non lo si diventa", ha detto ai microfoni dell'edizione di Bari de La Repubblica, dove ha raccontanto anche le difficoltà dell'adolescenza. "Ho vissuto anni di chiusura, ma nel mio piccolo osavo. Facevo il piercing, vestivo con pantaloni aderenti e look attillato, e per quel poco che ho fatto sono stata punita. Pensavo di avere un segreto, e che fosse brutto, tanto che a un certo punto mi dissi di essere gay. Il professore di religione raccontò ai miei genitori tutto, e loro chiesero se c'era una cura. Rischiavo di essere rinchiusa chissà dove, perciò lo chiamai al telefono, e per questo fui poi bocciata. Il professore di francese, invece, una volta mi fece uscire dal bagno delle donne, in cui mi avevano fatto entrare le mie amiche, e fece una scenata. Ora è mio amico su Facebook".

Sul perché di un libro ha parlato invece a Vanity Fair. "Ho sempre avuto la passione della scrittura, fin da piccola", e durante il lockdown è arrivata l'ispirazione. "Scrivere mi ha aiutato a fare un viaggio introspettivo, ed è grazie a questo libro se oggi riesco finalmente a ripensare alla storia della mia vita senza piangere. È stato difficile ripercorrere i passaggi dolorosi che per anni ho cercato di dimenticare. Ma adesso, finalmente, quella bambina invisibile è riuscita a farsi spazio".

