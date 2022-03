Perugia, a Monteluce trasferimento degli uffici nell'ex convento entro l'estate

Sabrina Busiri Vici 24 marzo 2022 a

I lavori di ristrutturazione dell’ex convento di Monteluce a Perugia sono entrati nella fase finale: il trasferimento degli uffici comunale (area servizio alla persona) avverrà in estate per completarsi a settembre. E’ quanto annunciato dall’assessore al bilancio Cristina Bertinelli durante il question time a palazzo dei Priori. I gruppi di centro sinistra Pd, Ipp e Giubilei hanno, infatti, presentato un’interrogazione per richiedere un aggiornamento sulla situazione di degrado evidenziata dalla sede temporanea di alcuni uffici comunali in piazza Coppoli. Illustrando l’atto Fabrizio Croce (Ipp) ha spiegato che dal 2015 alcuni uffici dell’ente si sono trasferiti a Monteluce in piazza Coppoli in locali in affitto in attesa del completamento della riqualificazione della struttura limitrofa, di proprietà dell’ente, ossia l’ex convento. I locali in affitto ora registrano delle criticità, tra cui infiltrazioni sulla facciata, sulle scale, lungo i corridoi, nei bagni e in alcuni locali con significativi disagi in capo ai dipendenti per l’insalubrità delle aree di lavoro.

Alla luce di ciò i gruppi di centro sinistra hanno chiesto di sapere come l’amministrazione intende agire nei confronti dei proprietari degli immobili (Bnp Paribas), “visto il lauto affitto corrisposto e quando sarà completata la ristrutturazione dell’ex convento con conseguente trasferimento degli uffici”, ha detto Croce. Su questa vicenda l’assessore Cristina Bertinelli ha spiegato che i lavori di ristrutturazione dell’ex convento sono entrati nella fase finale (tinteggiatura e completamento impianti tecnologici). Se ne prevede il completamento entro l’estate. A breve, pertanto, inizieranno tutte le operazioni di collaudo. Nelle more il servizio competente potrà organizzare il trasloco degli uffici interessati: si prevede che l’inizio delle attività nella nuova sede avverrà entro il mese di settembre.

Lettere di diffida

In merito alle denunciate infiltrazioni nei locali affittati, l’assessore Bertinelli ha spiegato che l’ufficio patrimonio ha tramesso diverse lettere di diffida alla proprietà chiedendo l’effettuazione delle opere di manutenzione e manifestando, in mancanza, la disponibilità a farlo direttamente fatto salvo il conseguente scomputo dei costi dall’affitto. Il locatore ha risposto il 17 gennaio dando consenso all’intervento diretto del Comune che verrà quindi scomputato dal canone di affitto. I lavori di bonifica degli attuali uffici sono iniziati il 1 marzo. Completati, infine, i collaudi dell’ex convento, il Comune invierà disdetta al locatore.

