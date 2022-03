Narni, mappato l'acquedotto della Formina dopo duemila anni

24 marzo 2022 a

I misteri dell’acquedotto romano della Formina (nella foto) e le suggestioni di Narni Sotterranea e delle sue incredibili storie sono state protagoniste mercoledì 23 marzo di “Amici fuori dal Comune", l’iniziativa della Biblioteca Comunale di Terni che da tempo organizza incontri culturali con realtà non residenti nel territorio di competenza. Per l’occasione sono stati presentati i risultati di un meticoloso studio sull'acquedotto romano della Formina, che ha dissetato la città di Narni fino alla seconda guerra mondiale. Sono state mostrate le fotografie, i rilievi dei cunicoli e dei ponti, ma soprattutto sono stati svelati i segreti costruttivi di questa grande opera d'ingegneria idraulica, lunga bel 13 chilometri e attribuita al nonno dell'imperatore Marco Cocceio Nerva.

Dopo duemila anni dalla sua realizzazione, per la prima volta in modo approfondito, l'acquedotto romano della Formina di Narni è stato ripercorso e studiato in tutti i suoi aspetti. Il tutto è racchiuso in un suggestivo volume realizzato da tre autori, Giada Bagnetti, Annamaria Loretani e Roberto Nini, corredato dalle stupende foto di Mauro Montini, intitolato “La memoria dell’acqua”. Gli autori, con esperienza pluriennale nel campo speleologico, hanno ripercorso tutto il tracciato facendo il censimento degli accessi ancora esistenti, esplorando e rilevando i tratti scavati sotto le colline.

Un notevole apparato fotografico, grafico e cartografico consente al lettore di comprendere gli accorgimenti adottati dagli ingegneri romani per trasportare l'acqua dalle montagne alla città, pressoché ininterrottamente per venti secoli, con un percorso di molti chilometri. Dall'acqua, si è passati poi all'Inquisizione, scendendo nelle segrete della Narni Sotterranea, dove si sono materializzati i protagonisti di una storia accaduta nel 1726 e i cui documenti sono stati ritrovati intatti al Trinity College di Dublino, dal presidente dell’associazione Subterranea Roberto Nini. In quell'anno, dopo una serie di peripezie, fu catturato un bigamo di origine tuderte, che aveva lavorato e vissuto anche ad Amelia e Terni, poi stabilitosi a Narni, dove aveva contratto il secondo matrimonio. Sarà lui il protagonista di una fuga rocambolesca e di un omicidio. I particolari sono stati narrati da Roberto Nini attraverso l'edizione degli atti d'indagine e processuali di fronte al Tribunale dell’Inquisizione. La ricca documentazione presa in esame, tra cui le carte processuali conservate a Dublino, ha permesso di ricostruire un'incredibile sequenza di fatti, che altrimenti sarebbero rimasti sconosciuti.

