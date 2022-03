Orvieto, incidente sull'Autosole: tir sbanda e perde gasolio, strada chiusa per mezz'ora

23 marzo 2022 a

a

a

Chiusura temporanea del tratto in provincia di Terni dell'autostrada del Sole, durante la notte di mercoledì 23 marzo 2022, a causa di un incidente stradale che non ha avuto conseguenze per le persone, fortunatamente, ma ha richiesto i soccorsi per mettere in sicurezza la strada.

A riferirlo i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, in provincia di Terni, il cui intervento è stato richiesto intorno alle 4,20 di notte.

Tir perde un'auto lungo l'autostrada del sole e causa un incidente con sette feriti. Un 45enne è grave

L'incidente si è verificato all'altezza del km 460 dell'autostrada, sulla corsia nord.

Secondo la prima ricostruzione, un mezzo pesante ha sbandato finendo sul new jersey. L'autista, come detto, per fortuna non ha riportato conseguenze fisiche. Nell'impatto vi è stata anche una perdita di gasolio sulla carreggiata. L'autostrada del sole è stata così bloccata per circa una mezz'ora in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto, per i rilievi di legge e per regolare il traffico, anche gli uomini della polizia stradale, sottosezione autostrade.

Pulmino si ribalta: morto un operaio. Altri 7 feriti, uno è grave

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.