Terni all'ottavo posto in Italia nella classifica per l'esportazione dell'acciaio

Ottava provincia italiana per valore dell’export di acciaio. Terni nel 2021 ha venduto all’estero (in particolare le aziende Acciai speciali Terni, Faurecia) prodotti della siderurgia, tubi e altri prodotti della prima trasformazione dell’acciaio per 1,03 miliardi di euro, in aumento del 59,2%. Una variazione spinta anche dall’aumento dei prezzi (+36,5% mediamente), che l’ha fatta salire dal decimo all’ottavo posto nella classifica nazionale, preceduta da Brescia, Udine, Mantova, Cremona, Milano, Vicenza e Reggio Emilia.

Ast, in attesa del piano industriale già previste 35 nuove assunzioni

È quanto emerge dall’elaborazione di dati Istat dell’Ufficio Studi siderweb. Le esportazioni, spiega Gianfranco Tosini dell’Ufficio Studi siderweb, “sono aumentate grazie soprattutto ai prodotti della siderurgia (+74,7%), che rappresentano l’83% del totale. Le esportazioni nei Paesi dell’Ue, pari al 89,4% del totale, sono cresciute del 61,3%, mentre quelle nei Paesi extra Ue sono aumentate del 42,3%”.

Le esportazioni dei primi 20 poli siderurgici italiani sono passate da 12 a 19 miliardi di euro, con un incremento del 58,2%. Variazioni positive molto più alte della media sono state registrate dai poli di Alessandria (+153,4%), Verona (+102%), Mantova (+89,8%), Genova (+84,9%), proprio Brescia (+67,6%), Taranto (65,2%) e Cremona (64,5%).

Di contro, i poli con variazioni positive sotto la media sono Bergamo (+9,1%), Ravenna (+26,8%), Vicenza (+31,7%), Forlì-Cesena (38,3%), Monza e Brianza (+41,8%) e Torino (+44,1%). I dati confermano il consolidamento della geografia dei poli produttivi dell'acciaio italiani, che si è venuta a creare dopo la grande crisi del 2008. “Questo processo traspare,oltre che dall’andamento della produzione, anche da quello delle esportazioni – sottolinea Gianfranco Tosini – che hanno registrato una riduzione molto più marcata nelle province dove sono (erano) presenti aziende siderurgiche di maggiori dimensioni”.

Venti di guerra sul mercato dell'acciaio. Ast in allerta ma è tutto ok



Intanto l’incontro previsto ieri pomeriggio tra Castano e i segretari territoriali dei metalmeccanici e i delegati della Rappresentanza sindacale unitaria, Rsu, è stato rinviato a martedì 29 marzo 2022.

E’ l’ultimo appuntamento tra il rappresentante delle relazioni industriali del gruppo aziendale di Cremona e le parti sociali, perché per il 1 aprile è fissata la presentazione del piano industriale da parte del cavaliere Arvedi, alle istituzioni, ai sindacati, ai lavoratori.

C’è attesa per il piano industriale che dovrebbe prevedere, tra l’altro, il ritorno alla produzione del lamierino magnetico. Gli incontri tecnici, messi in agenda dall’azienda nelle settimane scorse, dopo il passaggio di proprietà da ThyssenKrupp, sono andati bene, nel verso giusto.

Castano (Gruppo Arvedi): "Piano industriale di Ast entro la fine di marzo"

