Terni, il Politeama non ha intenzione di chiudere: "Grandi progetti per il cinema"

“Il cinema Politeama Lucioli non chiude, anzi, potenzia le sue attività con rassegne, film di eccezione e ospiti nazionali già pronti a venire a Terni”.

L,’annuncio, chiaro e deciso, è di Barbara Travaglini, responsabile del cinema Lucioli, parole dettate anche dalla necessità di spiegare l’iter avviato, per il restyling dell’immobile che ospita il cinema, che proprio in questi giorni ha ottenuto il via libera per la ‘Vas’, ovvero la Valutazione ambientale strategica, tassello utile al proseguimento della procedura.

Una notizia che in città ha sollevato nuovi dubbi sul futuro del cinema stesso. Nell’atto si parla di possibili “destinazioni previste dei primi due livelli per esercizi pubblici e commerciali e per i successivi livelli residenziale, direzionale e servizi pubblici e attività di interesse generale”.

Viene ricordata anche la situazione esistente: “Al piano terra, primo e secondo è situata la multisala Lucioli con sette sale, al primo e secondo interrato è situata la sala Bingo, al piano primo, secondo e terzo si trovano anche uffici e un alloggio”.

Ma su sospetti e voci di città toglie di mezzo ogni dubbio proprio la gestione della multisala: “Nulla di nuovo – puntualizza la Travaglini – ma soltanto una proceduta che dura ormai da anni e che sta andando tecnicamente avanti, per il privato che possiede l’immobile è legittimo conoscere le sue potenzialità senza che questo voglia significare chiudere il cinema per farci negozi, appartamenti o bed and breakfast. Il cinema Politeama Lucioli – rimarca - prosegue e c’è tutta un’interessante stagione in corso di programmazione”.

Di fatto l’iter sul palazzo ha una storia lontana. La Vas non è altro che uno step che fa seguito all’input della Regione firmato nel 2019. Diversi gli enti coinvolti all’epoca per la conferenza di assoggettabilità Vas: Provincia di Terni, Arpa Umbria, Soprintendenza, Auri, Usl Umbria 2 e la Comunità montana Valnerina. Nella determina regionale 2019 veniva riepilogata anche la motivazione per tale piano di recupero: “Dall’elaborato rapporto ambientale – viene puntualizzato – si evince la motivazione della proposta che risiede nella crescente crisi in ambito cinematografico”. Va precisato che tutto il ‘sistema cinema’, come tante altre realtà, risente dell’effetto Covid. “Ma ora si è ripartiti, seppure con tutte le debite cautele - ribadisce Barbara Travaglini – dal canto nostro non abbiamo alcuna intenzione di trasformare questo cinema in qualcos’altro, la pratica è vecchia e comunque prosegue solo per appurare eventuali potenzialità della struttura”.

Dunque la stagione del cinema Politeama Lucioli continua e anche con una serie di iniziative molto interessanti: “Fino all’estate – spiega la Travaglini – portiamo avanti la rassegna dedicata a Pasolini in collaborazione con la cineteca di Bologna, il 2 aprile 2022 sarà presentato il film Bosnia Express alla presenza del regista Massimo D’Orzi, tutto ciò in aggiunta ovviamente alle continue prime visioni del momento”.

